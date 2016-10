Ersatzgeschwächt zum Auftaktsieg

WNBL: Veilchen Girls siegen 44:36 gegen Berlin

+ Voller Elan: Die Göttingerin Emmi Altmann (am Ball) gegen Antonia Dill von der SG ALBA/BG 2000 Berlin. Foto: Jelinek/gsd

Göttingen. Ein Auftaktsieg unter erschwerten Bedingungen: Unter diesem Motto kann der hart erkämpfte 44:36 (24:15)-Erfolg der Veilchen Girls gegen die SG ALBA/BG 2000 Berlin im ersten Spiel der neuen Saison in der Weiblichen Basketball-Bundesliga (WNBL) bezeichnet werden. Denn die Gastgeberinnen mussten neben einigen Leistungsträgern auch auf Trainer John Koukos verzichten.

In seiner Doppelfunktion als Coach der Veilchen Ladies weilte Koukos am Sonntag zum Zweitliga-Auswärtsspiel bei den Bergischen Löwen in Bergisch Gladbach. Und weil den Gastgeberinnen mit Melanie Crowder und Sarah Plaisier unter anderem zwei wichtige Point-Guards fehlten, traten sie mit lediglich zehn Spielerinnen an.

Dennoch erwischte die Göttingerinnen den besseren Start, erspielten sich im ersten Viertel einen 11:7-Führung und lagen zur Pause mit 24:15 vorne. Weil sich die Akteurinnen der BG 74 nach dem Seitenwechsel viele Fehlversuche leisteten und die Gäste stärker aufkamen, wurde es aber noch einmal spannend. Doch näher als bis auf vier Punkte kamen die Berlinerinnen nicht mehr heran. Denn in den letzten zehn Minuten sorgten die Veilchen Girls für die Entscheidung. „Wir haben alle zusammen gekämpft und als Team gesiegt. Jeder hat seine Rolle im Team eingenommen und erfüllt“, freute sich Spielführerin Lea Nguyen Manh über den wichtigen Auftakterfolg.

Wesentlich mehr Gegenwehr erwartet die Göttingerin am zweiten Spieltag. Denn im ersten Auswärtsspiel der Saison müssen sie am Sonntag bei den ChemCats Chemnitz antreten, die ihre Premiere in Halle mit 63:43 gewannen.

Punkte BG 74 Veilchen Girls: Nguyen 21, Döring 7, L. Schlüter 6, Altmann 4, Keune 2, Brand 2, P. Schlüter 2. (raw)