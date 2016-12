ACT muss in Trier um 11 Uhr ran

Basketballer über Anwurfzeit verärgert

+ Pablo Tayebi

Kassel. Wichtige Partie zu ungewöhnlicher Zeit: Die Basketballer der ACT Kassel gastieren morgen ab 11 Uhr in der 2. Regionalliga in Trier und benötigen einen Sieg, damit der Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze nicht noch weiter anwächst.

Zurzeit liegen die Kasseler vier Punkte hinter dem Tabellenzehnten Roßdorf, der nach aktuellem Stand gerade noch die Klasse halten würde. Trier II liegt fünf Zähler vor der ACT und könnte den Vorsprung auf die Nordhessen zum Auftakt der Rückrunde auf sieben Punkte vergrößern.

„Die Jungs sind schon ein wenig sauer wegen des Spieltermins“, sagt ACT-Coach Hüseyin Eser, der sich noch an ein Spiel seines Teams gegen Langen an einem Sonntagmorgen erinnern kann: „Die Langener sind hierher gekommen, waren extrem sauer, haben uns geschlagen und sind wieder nach Hause gefahren“. Eine ähnliche Reaktion wünscht sich der Trainer von seiner Mannschaft am Sonntag gegen die Gladiators Trier, die das Hinspiel in Kassel mit 84:69 gewonnen haben. „Da waren wir aber bei weitem nicht so gut drauf wie jetzt“, sagt Eser, der auf den beruflich verhinderten Dario Crnalic verzichten muss. Fragezeichen stehen hinter den Einsätzen von Alex Moore und Pablo Tayebi, der sich im Training am Daumen verletzt hat.

Von den heimischen Basketballern spielen ansonsten am Wochenende noch einige Jugendteams. Die U 12 der ACT kann in der Oberliga mit einem Sieg bei Eintracht Frankfurt auf Platz drei klettern. (zgk)