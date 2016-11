Beim Frankfurt-Marathon: Läufer aus Baunatal steigert Bestzeit

Simon Jakob landete einen Coup

+ © Fotos: Lothar Schattner Simon Jakob © Fotos: Lothar Schattner

Frankfurt. Simon Jakob vom GSV Eintracht Baunatal hat für die Überraschung der nordhessischen Starter bei der Hessenmeisterschaft gesorgt, die in den Frankfurt-Marathon eingebettet war.

Bisher mit einer Zeit von 2:37:53 Stunden notiert, steigerte sich der von Triathlon-Trainer Bernhard Lange gut vorbereitete Halbmarathon-Sieger von Kassel auf 2:28:38 Stunden und lief hinter Jannik Ernst (Wiesbaden) und Oliver Hoffmann (Kirchhain) auf den dritten Rang. Er erreichte nach Ybekal Daniel Berye (PSV/2:23:18) die zweitschnellste Zeit eines Nordhessen in dieser Saison.

+ Daniel Ghebreselasie 14 weitere heimische Starter unterboten am Main die Drei-Stunden-Grenze. In 2:37:13 Stunden erkämpfte Markus Schraub (Rosenthal/BG Marburg) in der Altersklasse M 40 ebenso die hessische Vizemeisterschaft wie Micha Thomas (LG Eder/2:39:28) in der M 30.

Auf die Minute vorhergesagt hat der zweimalige Triathlon-Europameister Marc Unger (SC Neukirchen) seine Endzeit und beendete seinen ersten Sololauf über die 42,195-Kilometer-Distanz als Gesamtelfter in 2:40:24 Stunden. In 2:46:33 verteidigte Daniel Ghebreselasie (PSV) erfolgreich seinen HLV-Titel in der M 55. Im Vorjahr noch Zweite, gewannen die Polizei-Sportler mit Jens Nähler (2:54:11), Thomas Gerstenacker (2:56:07) und Ferenc Zsoldos (2:59:35) in 8:49:53 Stunden die Mannschaftswertung in der M 40/M 45.

+ Anna Starostzik

Eine starke Vorstellung gab Anna Starostzik (PSV) in der Banken-Metropole. In 2:47:36 Stunden steigerte sich die 29-Jährige aus Baunatal um fast zehn Minuten und lief als Achte in die Top-Zehn der ebenfalls am Main ausgetragene DM-Wertung. Lediglich Katharina Heinig (Eintracht Frankfurt) und Tinka Uphoff (Spiridon Frankfurt) waren als Hessen in dieser Saison schneller. Sechs Kinder zieht Silke Altmann (LC Rotenburg) groß und ist in 3:35:38 als HLV-Dritte der W 50 noch immer für eine Medaille auf Landesebene gut.

(zct)