Athleten der LGA Rotenburg-Bebra starteten in Stadtallendorf in die Hallensaison

+ Schnelle Beine: Hannah Purkl (LGA, Nummer 369) beim Sprint in der Halle in Stadtallendorf. Foto: nh

Rotenburg/Bebra. Mit zwei Siegen, drei zweiten und vier dritten Plätzen sowie vier Urkundenrängen starteten die Leichtathleten der LGA Rotenburg-Bebra beim Vorweihnachtskriterium in der Stadtallendorfer Herrenwaldhalle in die Hallensaison.

„Vierkampf“

Zehnkämpfer Luca Kunkel (U 18) absolvierte mit Kugelstoßen, 60 Metern, Weitsprung und Hochsprung einen selbst zusammengestellten Vierkampf. Nach dem dritten Platz im Kugelstoßen mit 10,99 Metern folgten über 60 Meter ein Vorlauf (7,89 Sekunden) und ein Zwischenlauf, in dem er sich um vier Hundertstelsekunden steigerte. Eine tolle Leistung gelang ihm im Weitsprung, wo er sich von 6,25 auf 6,54 Meter verbesserte. Damit belegte der Altmorschener den Bronzerang. Nach den Anlaufproblemen in der Freiluftsaison beeindruckte auch seine Serie, denn viermal übertraf er seine alte Bestmarke.

Nur wenige Minuten danach folgte der Hochsprungwettkampf, in dem er mit 1,65 Metern Zweiter wurde.

Nico Hildebrand eröffnete den ersten Wettkampftag mit einem Sieg im Weitsprung der M 14 mit 5,66 Metern. Drei Monate nach dem letzten Weitsprungtraining fehlte die Anlaufsicherheit, sodass er mehrfach entweder mit dem falschen Fuß absprang oder ungültige Versuche hatte.

Das Hersfelder Sprungtalent fügte im Hochsprung einen weiteren ersten Platz hinzu, der ihm ein zweites großes Nutellaglas des in Stadtallendorf ansässigen Sponsors der Veranstaltung einbrachte. Mit 1,64 Metern lag er sechs Zentimeter vor dem Zweitplatzierten und steigerte sich dabei um vier Zentimeter gegenüber seinem Freiluftrekord.

Auch über 60 Meter zeigte er sich gegenüber der Vorsaison deutlich verbessert und zog mit den im Vorlauf erzielten 7,79 Sekunden ins Finale ein. Dort lief er nach verhaltenem Start dem Feld hinterher und beendete seine Aufholjagd in 7,85 Sekunden als Dritter. Antonia Schell begann nach der sehr guten Freiluftsaison, die sie über 200 Meter in Hessen auf Platz zwei der U 20 gebracht hatte, ein Studium der Geowissenschaften in Jena. Dadurch konnte sie bisher nur unregelmäßig trainieren. Nach 8,35 Sekunden im Vorlauf wurde die Rotenburgerin in 8,36 Sekunden Vierte im Finale der U 20.

Den zweiten Wettkampftag beim Hallensportfest in Stadtallendorf konnte sich vor allem Marvin Heenes (M 11) mit drei Medaillenplätzen versüßen. Jeweils Silber gab es im Weitsprung mit 4,53 Metern und im 800-Meter-Lauf in 2:46,48 Minuten. Über 50 Meter erreichte er nach 7,59 Sekunden im Vorlauf das Finale, in dem er in 7,63 Dritter wurde. Der gleichaltrige Moritz Hildebrand steigerte sich im Weitsprung als Fünfter auf 4,25 Meter. Über 50 Meter verpasste er in 8,00 Sekunden als Siebter das Finale nur um einen Platz.

Bei den zwölfjährigen Mädchen überraschten Hannah Purkl und Josepha Neusüß mit 60-Meter-Zeiten unter neun Sekunden. Hannah kam nach 8,67 Sekunden im Vorlauf und 8,77 im Zwischenlauf im Finale auf 8,81, womit sie zeitgleich mit der Vierten Fünfte der W 12 wurde.

Josepha lief im Vorlauf 8,82 und lag mit der Zwischenlaufzeit von 8,87 zeitgleich mit einer anderen Sprinterin auf dem sechsten Platz. Erstmals seit vielen Jahren verpasste anschließend eine LGA-Athletin das Finale durch Losentscheid.

Hannah Purkl konnte noch im Weitsprung mit 4,15 Metern als Achte eine Urkunde erringen. Jsoepha Neusüß kam mit 3,84 Metern auf den 18. Platz, und Emma Bochenek belegte Rang 33 mit 3,36 Metern.

Emma überquerte außerdem in ihrem 60-Meter-Vorlauf als Sechste in 9,62 sek die Ziellinie. Den Wettkampftag hatte Hannah Purkl als Zwölfte im Kugelstoßen mit 6,02 Metern begonnen.

Als jüngste LGA-Athletin nahm Carolina Oeste (W 11) bei der Siegerehrung eine Urkunde und eine Süßigkeit des Sponsors in Empfang. Dafür musste sie als Siebente 4,08 Meter weit springen. Johanna Grunwald verpasste mit 3,92 Metern nur um neun Zentimeter einen Urkundenrang.

Über 50 Meter erreichten die beiden Nachwuchshoffnungen den Zwischenlauf. Carolina Oeste wurde nach 8,05 Sekunden im Vorlauf Fünfte in 8,21. Johanna Grunwald kam nach der Vorlaufzeit von 8,13 mit 8,29 auf den sechsten Rang. (red)