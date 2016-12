Dieterich und Friedrich ragen heraus

Hessischer Leichtathletik-Verband hat Kaderathleten für 2017 benannt – zwölf Talente sind dabei

+ Aufsteigerin Nummer eins: Eva Dieterich.

WIESBADEN. Der Hessische Leichtathletik-Verband hat seine Kader-Athleten für die Saison 2017 benannt. Sieben Mädchen und fünf Jungen des Leichtathletik-Kreises Kassel erfüllten die Kriterien. Carolin Friedrich (LAV Kassel/17 Jahre) und Eva Dieterich (PSV Grün-Weiß Kassel) sind die Aufsteigerinnen des Jahres und mit der gleichzeitigen Berufung in den C-Kader des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) die am höchsten notiertesten nordhessischen Nachwuchs-Athletinnen.

Friedrich trug als Elfte im Speerwerfen bei der U 18-Junioren-EM in Tiflis/Georgien das Nationaltrikot und führt am Jahresende mit 51,11 Meter auch die DLV-Bestenliste in dieser Disziplin sowie im nationalen Siebenkampf (5469 Punkte) an. Erst kürzlich weilte die Gymnasiastin aus Guxhagen zur Team-Woche der Mehrkämpfer im Bundesleistungs-Zentrum in Kienbaum.

Ein ebenso großer Leistungssprung gelang Eva Dieterich. Die 17-Jährige belegte bei der Deutschen Crosslauf-Meisterschaft in Herten den fünften Rang und führt am Jahresende in 9:44,84 Minuten die bundesdeutsche Rangliste über 3000 Meter der weiblichen Jugend U 18 an. Obwohl Leonie Frank (LAV/17) im Mai einen Muskelbündelriss im Oberschenkel erlitt, konnte die Mehrkämpferin aus Sandershausen keinen Siebenkampf bestreiten und genießt dennoch weiterhin die Kaderförderung des HLV.

Durch einen sechsten Platz bei der Deutschen Jugend-Meisterschaft in Wattenscheid verblieb Rene Persch (Espenau/NE/17) ebenso im D-Kader des HLV wie Hindernis-Spezialist Yannik Gerland (Rengershausen/BSA/19). Auch Stabhochsprung-Hoffnung Charlotte Alsmann (GSV Eintracht Baunatal) und Langstrecken-Talent Anne Schwarz (TSV Niederelsungen) sind bereits ein Jahr dabei. Nach der Landesmeisterschaft in Bad Homburg gewann Jonathan Pflüger (LAV) in St. Wendel auch die süddeutsche Meisterschaft im Speerwerfen der M 15, und Helene Eckhardt (LAV) steigerte sich im Kugelstoßen der W 15 auf 11,40 Meter. Weiter haben die im ESV Jahn Treysa trainierenden Hammerwerfer Lucas (17) und Lasse Gundlach (14) aus Bergshausen die Kriterien erfüllt. (zct)