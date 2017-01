Dieterichs Knaller an Silvester

44. Lauf der LG Kaufungen: PSV-Talent läuft famosen Streckenrekord, auch Ring erneut vorn

+ Die Schnellsten über 1600 Meter, jeweils von links: Im Bild links Moritz Klessiek (Hockeyclub Kassel), Louis Hartwig (TV Hess. Lichtenau) und Noah Heinemann (TSV Niederelsungen) sowie (Bild rechts) Pauline Kleesiek (Hockeyclub Kassel) und Mia Becker (LGV Vellmar). 2 Fotos: zxb

Kaufungen. Der neue Streckenrekord über 7,7 Kilometer von Eva Dieterich (PSV GW Kassel) war der Knaller zum Jahresabschluss beim 44. Silvesterlauf der LG Kaufungen. Die Vorjahressiegerin pulverisierte die seit 2008 von den Hahner-Zwillingen Lisa und Anna gehaltene Bestmarke von 27:30 Minuten auf sensationelle 26:33 Minuten und ließ im Gesamteinlauf sogar nur sieben Männern den Vortritt. „Auf die TitelverteidiDie gung hatte ich schon gehofft. Der Rekord ist aber ein Traum“, erklärte die U-18-Jugendliche, die im März bei den Deutschen Crosslauf-Meisterschaften weit vorn landen möchte.

Die zweitplatzierte Sewnet Asrat Ayano (PSV) näherte sich mit 27:33 der alten Bestmarke und machte den gleichen Zieleinlauf wie bei der letztjährigen Auflage perfekt. Der dritte Rang ging an die als Katze verkleidete Ronja Böhrer (SC DHfK Leipzig; 29:01). Die frühere Internatsschülerin aus Bad Sooden-Allendorf war 2011 bereits einmal Dritte im „nordhessischen Sao Paulo“.

Auch bei den Männern setzte sich mit Tom Ring (PSV GW Kassel) der Titelverteidiger durch. Eine Sekunde Vorsprung rettete der 28 Jahre alte Physik-Doktorand der Universität Kassel in 25:05 Minuten ins Ziel am Hessenring. Nach einem packendem Zweikampf mit Teamkollege Fabian Reuter auf der welligen Runde über den Außenbezirk Forellengrund und die Höfe Am Setzebach. „Der zweite Sieg war mein Ziel vor dem Startschuss“, sagte Ring freudestrahlend nach den 7,7 Kilometern. Triathlet Christoph Bentz (KSV Baunatal) stellte seine Laufqualitäten als Dritter in 25:36 Minuten unter Beweis. Er startet in diesem Jahr für DSW Darmstadt in der 1. Triathlon-Bundesliga.

Viermal wurde die gastgebende LGK in die Siegerlisten eingetragen. Nämlich durch Astrid Volland (W 40; 37:18), Juanita Lukoschus (W 70; 48:56), Timo Kuhrau (M 55; 28:33) und Paul Hintze (U 16; 32:45).

Im 800 Meter-Lauf der U 10 lagen Noah Becker (LG Vellmar; 2:58) und Hannah Caroline Zahn (KSV Baunatal; 3:28) vorn. Das zum Erima-Nachwuchscup des Hessischen Leichtathletik-Verbandes zählende Rennen über 1600 Meter entschied Louis Hartwig (TV Hess. Lichtenau; 4:55) gegen Noah Heinemann (TSV Niederelsungen; 4:57) knapp für sich. Dagegen fiel der Sieg von Mia Becker (LG Vellmar; 5:50) gegen Pauline Kleesiek (Hockeyclub Kassel; 6:18) deutlicher aus.

Um 33 Starter verpasste die LG Kaufungen diesmal die begehrte Marke von 1000 Teilnehmer. Mit mehr als 70 Helfern hatte das Team um den Vorsitzenden Jürgen Christmann für einen perfekten Jahresabschluss in der Laufszene gesorgt. (zxb)