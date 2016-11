Frankfurt Marathon: Schraub fehlen nur 18 Sekunden zum Titel

Insgesamt 27 500 Teilnehmer

+ © zma Verfehlte seine Bestzeit nur um 21 Sekunden: Markus Schraub. © zma

Frankfurt. Mit 27 500 Teilnehmern verbuchten die Organisatoren des 35. Frankfurter Marathons am Sonntag einen neuen Teilnehmerrekord.

Eingebettet in diese Veranstaltung waren auch die Deutschen und Hessischen Marathonmeisterschaften. Gut in Szene setzten sich wieder die Läufer aus Waldeck-Frankenberg - drei Silberränge und weitere vier Podestplätze wurden verbucht. Schnellster Heimischer war der Rosenthaler Dr. Markus Schraub. Im Trikot der SF Blau-Gelb Marburg lief er ein gleichmäßiges Tempo. Die Halbmarathondistanz (21,1 km) hatte er nach 1:18:43 Stunden geschafft und im Ziel stoppte die Uhr bei 2:37:13 Stunden. Schraub wollte auf der zweiten Hälfte zwar noch etwas mehr Gas geben, hatte aber mit Verdauungsproblemen zu kämpfen. So verfehlte er seine persönliche Bestzeit von 2:36:53 Stunden - gelaufen 2006 in Frankfurt - nur um 21 Sekunden. In der Meisterschaftswertung schrammte er als Zweiter der M 40 nur um 18 Sekunden am Titel vorbei. In der Wertung der Deutschen Meisterschaft belegte der Rosenthaler den achten Platz.

Nach seinem glänzenden Halbmarathonlauf vor zwei Wochen in Offenbach (1:10:37) stellte sich Micha Thomas von der LG Eder nun den 42 Kilometern. Obwohl er für die doppelte Distanz zu wenig längere Trainingsläufe absolviert hatte, setzte er in seinem letzten Meisterschaftslauf für die LGE - er trainiert bereits seit Monaten unter Helmut Schaake (Kirchhain/SF Blau-Gelb Marburg) und startet ab dem 1. Januar für diesen Verein - alles auf eine Karte. Die 21,1 Kilometer passierte er nach schnellen 1:15:32 Stunden, musste dann aber dem hohen Tempo Tribut zollen. „Ich bin etwas schneller angelaufen, bis zur Hälfte war alles gut“, sagte Thomas. (zma)

Den kompletten Text zum Frankfurt-Marathon finden Sie in unserer Mittwochsausgabe.