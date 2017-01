Hottenrott, Gerland und Nadler führen Siegerlisten an

Starke Nordhessen bei Silvesterläufen von Trier über Werl und Erfurt bis nach Ziegenhain und Kaufungen

+ Siegertypen: Laura Hottenrott, Yannik Gerland, Tanja Nehme und Tom Ring (von links) gewannen Silvesterlauf-Klassiker im Land und in der Region. Fotos: Schattner/3, Berger 1

KASSEL. Trotz Minustemperaturen vermelden die Langlauf-Veranstalter zum Jahreswechsel große Teilnehmerfelder – und die Nordhessen stellen gleich drei Sieger bei bundesdeutschen Traditionsveranstaltungen.

In 55:00 Minuten wiederholte Laura Hottenrott (Eintracht Baunatal) beim 15-km-Rennen von Werl nach Soest überlegen ihren Vorjahressieg und ließ unter 1035 Starterinnen der von Tatjana Schulte (Paderborn/55:57) angeführten Konkurrenz keine Chance. „Bei drei Kilometer hatte ich bereits 30 Sekunden Vorsprung und musste fortan das Rennen allein gestalten“, sagte die Siegerin. Sie genoss den Lauf mit vielen tausend Zuschauern ebenso wie der Baunataler Yannik Gerland (SSC Bad Sooden-Allendorf), der über fünf Kilometer der Männer in 18:40 Minuten vor Marvin Rudnik (Menden/18:48) triumphierte. Sein Glück: 400 Meter vor dem Ziel wurden die Führenden falsch eingewiesen und sind 500 Meter in die falsche Richtung gelaufen. Der 19-Jährige kam als Dritter ins Ziel, wurde aber zum Sieger erklärt.

Dörte Nadler (BSA/jetzt Eintracht Baunatal) hatte ihr Erfolgserlebnis in Thüringen. In 37:18 min war die Studienrätin in Erfurt um eine Minute schneller als 2015, gewann den Hauptlauf über zehn Kilometer und distanzierte Anna-Kristin Fischer (Leipzig/37:32) um 14 Sekunden.

Anna Starostzik (PSV Grün-Weiß Kassel) lief beim international stark besetzten Silvesterlauf in Trier bei eisigen Temperaturen im Elitefeld über fünf Kilometer als fünftbeste deutsche Athletin in 17:40 Minuten auf den 13. Platz. „Das ist die Fortsetzung ihrer Klasseleistungen in 2016“, sagte Trainer Udo Engelbrecht.

Beim Spiridon-Silvester-Klassiker in Frankfurt überzeugte Triathlet Patrick Lange (Bad Wildungen/Darmstadt) im Elitelauf über zehn Kilometer als Zweiter in 30:15 min hinter dem Äthiopier Tilahun Babsa (Spridon/29:40) und vor dem zeitgleichen Demeke Wosene (Rüsselsheim/30:15).

Den traditionellen Silvesterlauf des Tuspo Ziegenhain gewann Matthias Berg vom LC Eschenburg. Unter 235 Athleten stürmte der Lehramts-Student aus Neukirchen im winterlichen Parcours über 8100 Meter bereits in der ersten von drei Runden an die Spitze und lief in 27:05 Minuten einen deutlichen Vorsprung vor Triathlet Mark Unger (SC Neukirchen/28:06) und Martin Herbold (Tuspo Borken/28:23) heraus. Zuvor hatte Unger in 8:58 Minuten ebenso im Mittelstrecken-Rennen über 2740 Meter triumphiert wie Madita Hendriks (CJD Oberurff/10:38). Tanja Nehme (PSV Grün-Weiß Kassel) feierte in 33:59 Minuten vor Jolina Vaupel (TSV Geismar/34:57) bereits ihren siebten Sieg im Schützenwald.

Beim 44. Lauf der LG Kaufungen mit insgesamt 967 Startern setzten die PSV-Asse über 7,7 Kilometer die Akzente. Titelverteidiger Tom Ring (PSV) war in 25:05 Minuten erneut vorn – nach packendem Duell mit dem Teamkakamerad Fabian Reuter. Und die Jugendliche Eva Dieterich steigerte den Streckenrekord der Hahner-Zwillinge von 2008 um nicht weniger als 57 Sekunden auf famose 26:33 min und ließ dabei im Gesamteinlauf nur sieben Männern den Vortritt. (zct/zxb)