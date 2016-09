Mittwoch bis Mitternacht: Anmelden zum Lollslauf!

+ Auf geht’s: Der Schülerlauf ist gestartet. Welche Farbe die Shirts in diesem Jahr haben, wird mit Spannung erwartet. Foto: Eyert

Noch bis eine Minute vor Mitternacht am Mittwoch, 28. September, bleibt Zeit, sich online für die 17. Auflage des Lollslaufs in Bad Hersfeld anzumelden.

Er findet am Sonntag, 9. Oktober, statt - und damit wie immer am Tag vor der Eröffnung des Lullusfests in der Kreistadt. Teilnehmer können wählen zwischen Strecken über fünf, zehn und 21,1 Kilometer; außerdem wird ein Zehn-Kilometer-Teamlauf angeboten, bei der nicht nur die Leistung, sondern auch der Spaß und die originelle Kostümierung der Teilnehmer im Mittelpunkt steht. Die Schüler werden auf eine Strecke von 1,3 Kilometern geschickt; außerdem sind Wettbewerbe für Handbiker und im Nordic Walking im Angebot. Am Veranstaltungstag sind Nachmeldungen möglich - dann aber gegen Aufpreis. (rai)

