PSV-Team verbessert Rekord

Quartett gewinnt bei Lollslauf in Bad Hersfeld

+ Erkämpfte Platz drei: Andebhran Teklhamanot. Foto: zct

BAD HERSFELD. Um 1:16 Minuten verbesserten die Athleten des PSV Grün-Weiß Kassel beim Lollslauf in Bad Hersfeld den Strecken-Rekord im Zehn-Kilometer-Mannschaftslauf der Männer. Jens Nerkamp, Ybekal Daniel Berye, Tom Ring, Anbessajer Hagos Bisrat und Hassan Jama Ise bewältigten die Distanz in 34:57 Minuten und liefen einen deutlichen Vorsprung vor dem tschechischem Team aus Sumperk heraus.

Unter 489 Startern im Halb-Marathon erkämpfte Andebhran Teklhamanot (PSV) in 1:14:38 Stunden den dritten Rang und ließ dabei so bekannte Athleten wie Christopher Wenzel (LAZ Gießen) und Thorsten Behnke (Spiridon Frankfurt) hinter sich. Mit Rainer Plath (PSV/1:28:20), Jerry Schmitto (LG Kaufungen/1:29:21) und Roland Schröder (KSV Baunatal/1:29:55) blieben weitere heimische Athleten unter 1:30 Stunden.

Räder auf Medaillenrang

Im Halbmarathon Frauen mussten Elke Reuting (WVC/W 45/ 1:37:31) und Johanna Alpermann (LG Kaufungen/W 40/1:40:02) als Zweite jeweils nur einer Konkurrentin den Vortritt lassen. In 44:59 Minuten gelang Melanie Räder (TSV Heiligenrode) als Dritte der W 35 der einzige Medaillenrang über zehn Kilometer. Als Gesamt-Vierter in 18:11 Minuten lief Anbessajer Hagos Bisrat die schnellste Zeit der heimischen Starter über fünf Kilometer. In 19:28 gewann Dirk Schönweitz (TSG Wilhelmshöhe) hier die Wertung der M 50. (zct)