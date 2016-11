Training mit Hammerwerferin Kathrin Klaas

+ Genau aufpassen: Kathrin Klaas zeigt den Athleten der LGA Rotenburg-Bebra so manche unbekannte Übung. Foto: nh

Rotenburg. Zum Start einer Qualitätsoffensive im Training für die Athleten der LGA Rotenburg-Bebra leitete kürzlich Hammerwurf-Olympiateilnehmerin Kathrin Klaas eine Fortbildung in der Großsporthalle der Förderstufe in Rotenburg.

Im einstündigen praktischen Teil wurden der 15-köpfigen Trainingsgruppe besondere Übungen zur allgemeinen Athletik und zur Kräftigung der Sprintmuskulatur vorgestellt. Auch Athleten, die sich für durchtrainiert hielten, sollten danach sicherlich einen kleinen Muskelkater spüren. Im zweiten, theoretischen Teil stand Kathrin Klaas für Fragen der Sportler und der Übungsleiter, Trainer und interessierten Eltern zur Verfügung.

Natürlich war auch die Olympiateilnahme der Hessin in Rio ein Thema. Kurzweilig und im lockeren Plauderton erzählte Klaas, wie eine solche Veranstaltung für den einzelnen Athleten unvergessliche Erlebnisse und Eindrücke hinterlässt. Zu guter Letzt fand noch eine kleine Autogrammstunde statt.

Kathrin Klaas (32) stammt aus dem hessischen Breitscheid (Lahn-Dill-Kreis). Sie lebt in Frankfurt und startet seit 2004 für die Eintracht. Seit 2004 nimmt sie an Deutschen Meisterschaften und internationalen Wettbewerben teil. Die dreifache Olympiateilnehmerin (Peking 2008, London 2012, Rio 2016) erzielte bei den Spielen in London, wo sie Fünfte wurde, ihre persönliche Bestleistung - 76,05 Meter. (red)