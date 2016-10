Hohe Auszeichnung für Natascha Hiltrop

Natascha Hiltrop ist erneut Hessens Sportlerin des Jahres mit Behinderung.

Die 24-jährige Sportschützin vom SV Lengers (Kreis Hersfeld-Rotenburg) bekam diese höchste Sportauszeichnung des Landes von einer 32-köpfigen Jury aus Sportreportern zuerkannt. Sie wählten die Silbermedaillengewinner der Paralympischen Spiele von Rio mit 117 Stimmen an die Spitze vor den Teammitgliedern der Rollstuhl-Basketballern, die mit 116 Stimmen den zweiten Platz belegten. Ausgezeichnet wurde Natascha Hiltrop bei der 15. Olympischen Ballnacht des Landessportbundes Hessen im Kurhaus in Wiesbaden. Die Auszubildende in der Stadtverwaltung Heringen war bereits 2014 zur Sportlerin des Jahres in Hessen gekürt worden. Bei der Wahl zum Sportler des Jahres belegte Henri Junghänel, Olympiasieger und ehemaliger Bundesligaschütze der SG Mengshausen, den zweiten Platz hinter Turn-Olympiasieger Fabian Hambüchen. (zvk) Foto: Vöckel/nh