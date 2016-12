SGi Mengshausen schlägt Baunatal, unterliegt aber Kevelaer

+ Enttäuschter Blick: Lisa Müller, die an beiden Tagen für Mengshausen punktete. Gegen Kevelaer blieb ihr Erfolg der einzige Sieg der Osthessen. Foto: Eyert

Niederaula. Größer konnte der Kontrast bei den Bundesligaschützen in der Großsporthalle in Niederaula nicht sein. Überschäumender Jubel und strahlende Gesichter nach dem Mengshäiser Sieg am Samstag gegen den SSV Baunatal, eisige Stille und versteinerte Mienen nach der Niederlage am Sonntag gegen Kevelaer.

Nur Manuela Schmermund hatte ihr Lachen noch nicht verloren, als sie dem Coach der Rheinländer zum Sieg gratulierte.

Für das heimische Team ist der abrupte Stopp der Erfolgsserie nach sechs Siegen bitter. Mengshausen rutschte aus den Rängen für das Bundesligafinale im Februar in Paderborn heraus.

Baunatal überrascht

Aufsteiger SSV Baunatal überraschte die Zuschauer am Samstag mit einer starken Leistung. Auf drei Positionen ging das Team aus der VW-Stadt in den ersten Zehnerserien sogar in Führung und erreichte zweimal ein Remis. Nach diesem verhaltenen Auftakt preschten zwei Mengshäuser vor. Die Weltmeisterin mit der Bundewehrauswahl, Lisa Müller, steigerte sich im Sprinttempo von 98 und 99 auf zweimal 100 Ringe. Nach 24 Minuten holte sie den ersten Punkt für die SGi mit ihrer besten Saisonleistung: 397 Ringe. Ihre Gegnerin Marion Reiting kam auf 390.

Auch Patrick Seyfarth legte nach 97 Ringen, zweimal 100 und einmal 98 beim Abschluss vor. Das waren 395 Ringe nach 26 Minuten, die zum zweiten Einzelsieg für Mengshausen reichten. Gegner Mario Lehr unterlag mit 391 Ringen.

Zitterpartie

Länger warten mussten die Zuschauer auf den dritten und entscheidenden Einzelpunkt. Es war eine Zitterpartie, die der Baunataler Dennis Welsch mit der Vorlage von 393 Ringen eröffnet hatte. Bei seinem Abschluss hatte Jaqueline Orth noch drei Schuss mit zwei Zählern mehr in der Hochrechnung vor sich. Dieser Vorsprung blieb auch beim 38. Treffer bestehen.

Nach dem vorletzten Schuss, einer Neun, stockte vielen Mengshäuser Fans der Atem. Nur eine Zehn konnte sie mit dem letzten Schuss erlösen. Doch Orth traf.

Lisa Müller überzeugte auch am Sonntag. Im Match gegen die SSG Kevelaer holte sie den einzigen Punkt im Gastgeberteam heraus - ein Spitzenresultat: 394 Ringe.

Ihre Gegnerin Katrin Leuschen baute im Endspurt ab und unterlag mit 388. Auf einen zweiten Punkt hofften Teamkameraden und Fans im Match von Elena Rembowski. Sie hielt ihre Begegnung bis zum vorletzten Schuss für ein Stechen offen, doch mit einen Neun beim Abschluss unterlag sie Katharina Köster schließlich hauchdünn mit 392:393.

Ziemlich chancenlos waren ihre Teamkameraden: Patrick Seyfarth unterlag Pea Smeets mit 390:395, Jaqueline Orth verlor ihr Einzel gegen Jana Erstfeld mit 393:398, und Tobias Göbel hatte beim Endstand von 1:4 gegen Alexander Thomas mit 387:392 Ringen das Nachsehen.

Parr darf nicht fliegen

In beiden Wettkämpfen trat Mengshausen ohne einen Joker an. Das sollte Kenneth Parr aus Großbritannien sein. Ihm wurde aber auf einem Flughafen in London die Reise nach Deutschland mit seinem Sportgerät verwehrt, obwohl der englischen Sportschützenverband diesen Flug lange vorher gebucht hatte.

Von Herbert Vöckel