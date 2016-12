Sabine Kames, Trainerin der Schützengilde Mengshausen, ist angekommen

+ Schon angekommen in der Familie: Trainerin Sabine Kames (hinten links) mit (daneben von links) Lisa Müller, Jaqueline Orth, Jan Lochbihler und Tobias Göbel sowie (vorne von links) Elena Rembowski, Co-Trainerin Manuela Schmermund und Patrick Seyfarth. Foto: nh

Mengshausen. Sabine Kames ist nicht einfach zu erreichen. Keine Chance, die Trainerin der Schützengilde Mengshausen in den Tagen vor dem Heimwettkampf in Niederaula gegen Baunatal und Kevelaer für ein Interview ans Telefon zu bekommen.

Doch es gibt ja SMS. Und in einer Kurzmitteilung, die ziemlich lang gerät, beantwortet Sabine Kames unsere Fragen - und erzählt noch einiges mehr.

Zu Saisonbeginn wechselte Kames vom Bundesligisten Post SV Düsseldorf nach Mengshausen. Dort war sie zehn Jahre Trainerin; die Mannschaft zog danach zurück. „Wir sind eine Familie und gehen als Freunde sportlich auseinander!“, schrieb Kames im Januar auf Facebook und spricht von einer „super schönen Zeit“. Die erste Antwort auf ihren Post kommt von - Manuela Schmermund. Die mehrfache Paralympics-Medaillengewinnerin und der gute Geist der Mengshäuser Mannschaft schreibt: „Dankeschön für eine tolle Zeit mit euch!“

Schon bei der Vorstellung als neue Trainerin hatte Sabine Kames erklärt, sie habe sich nur ein Engagement bei einer Mannschaft vorstellen können, die wie eine Familie zusammenstehe und bei der Organisation und Strukturen stimmten. Das scheint sie in Mengshausen gefunden zu haben: „Wir freuen uns sehr auf das Heimkampf-Wochenende mit einem tollen Verein im Rücken. Ich habe viel Erfahrung gesammelt in meinen 30 Jahren Schießsport, aber der Rückhalt des Vereins ist einzigartig.“

Lob an die Fans

Auch die Fans, die die Großsporthalle in Niederaula schon mal in einen Hexenkessel verwandeln können, lobt sie: „Ohne den sechsten Mann, den Verein und die Fans, wären wir nur die Hälfte wert.“ Die Zukunft jedenfalls malt Sabine Kames in schillernden Farben: „Ich denke, wir werden in den nächsten Jahren gemeinsam in Mengshausen viel bewegen, denn wir wachsen zu einer Familie zusammen, und mit dem Verein im Rücken sind alle Türen offen, und nichts ist unmöglich. Ich bin froh, den Weg in meine Wahlheimat gefunden zu haben!“

Was die Aufstellung für die Wettkämpfe heute und morgen angeht, lässt sich die Trainerin nicht in die Karten schauen. „Wir haben alle Athleten zur Verfügung und gehen positiv in die Wettkämpfe. Wer letztendlich starten wird, entscheide ich mit unserer Co-Trainerin Manuela Schmermund nach dem letzten Training. Vielleicht startet ja auch mal kein Ausländer - abwarten. Mit Kevelaer wartet ein Top-Gegner auf uns, aber auch unsere Freunde aus Baunatal sind nicht zu unterschätzen und immer für ein Highlight gut.“

Von Rainer Henkel