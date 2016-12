6:2 im Finale gegen Grone! SVG macht Hallen-Triple perfekt

+ Als Sieger grüßt die SVG! Trainer Knut Nolte (Zweiter von links) mit seiner Mannschaft nach dem dritten Triumph in Folge beim Göttinger Hallenfußballturnier in der Sparkassen-Arena. Foto: Jelinek/gsd

Göttingen. Fußball-Oberligist SVG Göttingen hat das Triple perfekt gemacht! Die Schwarz-Weißen gewannen am späten Freitagabend das 36. Hallen-Turnier um den Wanderpokal des Göttinger Oberbürgermeisters in der mit 800 Zuschauern gut gefüllten Sparkassen-Arena nach einem 6:2-Sieg im Finale gegen Mitveranstalter FC Grone. Damit hat das Team von Trainer Knut Nolte das Turnier zum dritten Mal in Folge gewonnen.

Zudem holte sich SVG-Kapitän Florian Evers den Pokal für den erfolgreichsten Torschützen des traditionellen Turniers. Im Endspiel traf der Techniker zum 5:2-Zwischenstand – es war sein elftes Turniertor. Jannik Brandt machte mit seinem Treffer zum 6:2 den Deckel drauf für die SVG. Zuvor hatten Martin Wiederhold, zweimal Jan-Niclas Linde und al-Debek für das Sandweg-Team getroffen. Für die Groner waren Eddy Hehn und Tobias Schütte zwischenzeitlich zum 1:2 und 2:2 erfolgreich.

1800 Fans an drei Tagen

Im Halbfinale hatte Grone Landesliga-Konkurrent Göttingen 05 mit 3:2 geschlagen. Tobi Schütte und Rinor Murati hatten die Partie nach einem 0:2-Rückstand noch gedreht. Im zweiten Halbfinale hatte die SVG den SC Hainberg mit 3:0 bezwungen. Auch hier war Florian Evers mit zwei Treffern dabei. Für die SVGer war es das erste Spiel am Finaltag, in dem sie überzeugten.

Das Spiel um den dritten Platz zwischen Landesligist 05 und Hainberg entschied Henrik Ziegner erst 1,7 Sekunden vor Schluss mit seinem Treffer zum 4:3 für den Bezirksligisten.

Insgesamt konnten die Veranstalter SVG und FC Grone mit der Zuschauerresonanz zufrieden sein. An den ersten beiden Vorrundenspieltagen kamen jeweils etwa 500 Zuschauer in die S-Arena, am Finaltag waren es sogar rund 800 Besucher. (wg/haz-gsd)