Generals wollen Hamburg einheizen

Football: Sonntag Finale der Oberliga Nord 2016

+ Matthias Schmücker

Göttingen. Durch eine starke Leistung konnten sich die Göttingen Generals mit einem deutlichen 42:13-Sieg gegen die Gäste aus Hamburg durchsetzen. Nun haben die Generals die Chance, sich am kommenden Sonntag (15 Uhr) im Finale um den Aufstieg zur Regionalliga gegen die Mannschaft der Hamburg Heat („Hitze“) zu beweisen.

Beide Teams haben in der regulären Saison jeweils eine Niederlage gegen die Bremerhaven Seahawks kassiert. Da die Generals allerdings auch eine Niederlage bei den Black Swans einstecken mussten, obliegt den Hamburg Heat das Heimrecht für das Endspiel.

„Anders als in den vergangenen Jahren, haben wir in diesem Jahr eine Kadertiefe, die es uns im Falle des Finalsieges erlauben würde in Regionalliga aufzusteigen“, kommentierte Präsident der Generals, Philip Arnold, die aktuelle Situation.

„Die aktuelle Saison zeigt, dass wir auf hohem Niveau Football spielen. Unser Ziel ist die Regionalliga“, betonte auch Head-Coach Matthias Schmücker.

Einen Liveticker gibt es für alle, die das Team nicht begleiten können, auf der Fanseite auf Facebook. (nh) Foto: nh