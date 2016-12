FC Grone und 05 mit zwei Siegen

Die beiden Fußball-Landesligisten FC Grone und Göttingen 05 starteten in das 36. Göttinger Hallenfußballturnier in der S-Arena mit zwei Siegen und wurden so ihrer Favoritenrolle in ihren Vierergruppen gerecht. Der FC Grone, bei dem Rinor Murati (Foto rechts gegen Bovendens Timo Hichert) in den ersten beiden Spielen bereits fünf Tore gelangen, gewann 5:3 gegen den Bovender SV und 5:1 gegen den FC Lindenberg/Adelebsen, 05 siegte 3:2 gegen die SG Lenglern und 6:3 gegen den TSV Holtensen. Erfolgreich war auch Kreisligist SVG Einbeck, der etwas überraschend 2:0 gegen Bezirksligist TSV Bremke/Ischenrode gewann. Kreisligist DSC Dransfeld gewann sein erstes Gruppenspiel mit 3:1 gegen den Ligakonkurrenten TSV Groß Schneen, und die SG Drammetal trennte sich vom TSV Holtensen mit 2:2. (wg/gsd)