Hallenfußball: Nörten mit Sieg und Niederlage

Göttingen. In der Zwischenrunde des Bovender Hallenfußballturniers stritten in der Gruppe A der SC Hainberg, der Bovender SV, Sparta Göttingen und der FC Grone, in der Gruppe B der SCW Göttingen, der TSV Bremke/Ischenrode, Göttingen 05 und der SSV Nörten-Hardenberg um den Einzug ins Halbfinale.

Titelverteidiger Bovenden bezwang Sparta 4:2, Landesligist SCW Göttingen schlug Nörten durch einen Treffer von Ladushan zwei Sekunden vor Schluss 3:2. Göttingen 05 verlor nach 2:0-Führung noch 3:4 gegen Bremke. Weitere Ergebnisse: FC Grone - SC Hainberg 3:1, Hainberg - Sparta 5:2, Bovenden - FC Grone 4:4, SCW - 05 1:2, Bremke - Nörten 1:3.

Am zweiten Tag qualifizierte sich in der Vorrunden-Gruppe 3 Cupverteidiger Bovenden im letzten Spiel mit einem überzeugenden 5:0-Sieg über Nörten für die Zwischenrunde, der sich als Zweiter ebenfalls qualifizierte. In der letzten Vorrundengruppe ging es im letzten Spiel um Platz eins und zwei. Den Gruppensieg holte sich Bremke/Ischenrode mit einem 3:2 gegen Landesligist FC Grone. (gsd)