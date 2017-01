05 und Sparta treffen zum Start je fünfmal

Hallenfußball: Bovender Turnier beginnt torreich

+ Clevere Finte: Hainbergs Jonas Hille (links) lässt Einbecks Luca Engelke im zweiten Turnierspiel ins Leere springen. Foto: Jelinek/gsd

Göttingen. Bereits zum 34. Mal ging das Bovender Hallenfußballturnier gestern in der Sporthalle am Wurzelbruchweg an den Start. In vier Gruppen á vier Teams qualifizieren sich die beiden Erstplatzierten für die Zwischen- und Endrunde morgen ab 17.30 Uhr. Dabei ist der Ausrichter, Bezirksligist Bovender SV erstmals in der Historie dieses Turniers Cupverteidiger.

Einer der Favoriten auf den Cupsieg, Landesligist Göttingen 05, kam im ersten Spiel gegen den SV Breitenberg zu einem 5:4. Jannik Psotta lief dabei als spielender Torwart bei den Schwarz-Gelben auf. Der SC Hainberg setzte sich danach mit 2:1 gegen die SVG Einbeck durch. Landesligist SCW Göttingen kam nur einem knappen 1:0 gegen SV Inter Roj (Sieger des Kreisklassen-Turniers). Als spielstark erwies sich Sparta Göttingen mit Maurice Taubert beim 5:3 gegen die SG Lenglern.

Am Dienstag Abend greift dann auch der Bovender SV in das Geschehen ein und eröffnet den Abend ab 18.25 Uhr mit dem Spiel gegen Kreisligist FC Lindenberg-Adelebsen. In dieser Gruppe treffen dann im nächsten Spiel der Kreisligist Türkgücü Münden und Bezirksligist SSV Nörten-Hardenberg aufeinander.

In einer weiteren Gruppe ist Landesligist FC Grone Favorit auf den Gruppensieg. Hier spielen neben den höchstspielenden Gronern noch Bezirksligist TSV Bremke-Ischenrode, Kreisligist SVG Göttingen II und die A-Junioren der JSG Schwarz-Gelb, ein Zusammenschluss von Göttingen 05 und Bovender SV. (wg/gsd)