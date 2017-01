Mündener Gymnasiumshalle bleibt vorerst geschlossen

Am kommenden Wochenende nicht nutzbar: Die Gymnasiumshalle, hier in Außenansicht mit dem neuen Dach. Foto: Brandenstein

Hann. Münden. Schäden am Hallenboden haben die am kommenden Wochenende geplante Wiedereröffnung der Mündener Gymnasiumshalle zunichte gemacht.

Der offizielle Übergabetermin, der für den 17. Januar terminiert war, wurde jetzt vom Landkreis abgesagt. Betroffen sind vor allem die Mündener Handballer, die schon am Wochenende die für über zwei Millionen Euro sanierte Halle wieder in Betrieb nehmen wollten.

Während eines Ortstermins am Mittwoch wurden offensichtlich Mängel erkannt, die einen uneingeschränkten Sportbetrieb nicht zulassen. Genaue Angaben über die Schäden waren vom Landkreis Göttingen nicht zu erhalten. Angeblich haben sich aber im Bodenbelag auf dem Spielfeld an einigen Stellen Risse und Kanten gebildet. So konnten die Verbandsliga-Handballer der TG Münden am Mittwochabend lediglich eine Hälfte der Halle nutzen. Zudem musste das geplante Anbringen der zahlreichen Werbebanner, die bislang noch in der Gimter Ausweichhalle hängen, abgesagt werden.

Nach Aussage von Reiner Schmitz, dem 2. Vorsitzenden der TG, werde in der nächsten Woche versucht, die beschädigten Nähte auf dem Hallenboden neu zu verkleben. „Danach soll die Halle in einem solchen Zustand sein, dass wir sie nutzen können“, sagte Schmitz.

Die TG hat schon auf die Verzögerung reagieren müssen, denn das Spiel der zweiten Handball-Mannschaft sollte am Samstagnachmittag im Gymnasium ausgetragen werden. Nun wird es in der Gimter Halle Auefeld angepfiffen. Die Verbandsliga-Mannschaft der TG will am 21. Januar in ihre angestammte Heimhalle zurückkehren.

Ob das erste Heimspiel gegen den MTV Eyendorf aber tatsächlich ausgetragen werden kann, muss abgewartet werden - je nachdem, ob die Ausbesserungsarbeiten von Erfolg gekrönt sind.

Ebenfalls betroffen ist die JSG Münden/Volkmarshausen. Zwei Jugendspiele am kommenden Wochenende mussten kurzfristig nach Gimte verlegt werden. JSG-Vorsitzender Markus Piszczan hatte in weiser Voraussicht für den restlichen Januar keine weiteren Spiele ins Gymnasium gelegt. Ab Februar ist die Halle am Wochenende aber stark frequentiert. Nicht nur durch die Vereine, sondern auch vom Gymnasium. Das hat zum 1. Februar wieder regulären Sportunterricht für alle Schüler auf den Lehrplan gesetzt. (mbr)