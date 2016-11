Schwarzer Spieltag für Kreisoberliga-Teams aus Rotenburg: drei Spiele, drei Niederlagen.

+ Die Weißen hatten die Nase vorne: Der TV Braach - hier links mit Spielertrainer Lars Schneider gegen Marcel Heisse - zog gegen den favorisierten Titelkandidaten SG Gudegrund/Konefeld im A-Liga-Nachbarschaftsderby mit 0:5 den Kürzeren. Foto: Walger

Rotenburg. Das Nachbarschaftsduell in der Fußball-Kreisliga A 1 in Braach ging mit 5:0 sehr deutlich an die favorisierte SG Gudegrund/Konnefeld. Die SG Cornberg/Rockensüß trat in Heinebach nicht an.

Männer

Gruppenliga: Schlüchtern/Elm - Kerzell 2:4, Ehrenberg - Eichenzell 3:2, Bronnzell - Borussia Fulda II 5:1, Rothemann - Bachrain 2:1, Eiterfeld/Leimbach - SVA Bad Hersfeld 0:3, Johannesberg - Großenlüder 3:0, Künzell - Thalau 2:4, Schlitzerland - Haimbach 0:0.

Kreisoberliga Nord: Rotenburg/Lispenhausen - Dittlofrod/Körnbach 1:3, Soisdorf - Steinbach II/ Spiel abgesagt, Aulatal - Mecklar/Meckbach/Reilos 1:0, Hohe Luft - Ober-/Untergeis/ Spiel abgesagt, SG Hessen/SpVgg. Hersfeld - Weiterode 6:0, Niederaula/Hattenbach - Haunetal 1:4, Hohenroda - Hönebach 3:1.

Kreisliga A 1: Nentershausen/Weißenhasel/Solz - Weiterode II 8:1, Aulatal II - Mühlbach/Raboldshausen/ Spiel abgesagt, Hohe Luft II - Friedlos/ Spiel abgesagt, Ronshausen - Wildeck II 3:3, Rotenburg/Lispenhausen II - Heenes/ Spiel abgesagt, Schenklengsfeld/Rotensee/Wippershain - Sorga/Kathus 1:1, Braach - Gudegrund/Konnefeld 0:5, Heinebach/Osterbach - Cornberg/Rockensüß/ Cornberg ist nicht angetreten.

Kreisliga A 2: Hohenroda II - Haunetal II 1:4, Philippsthal - Großentaft 4:1, Ausbach/Friedewald - Herfa 5:2, Niederjossa - Wölf 1:0, Rasdorf - Praforst 1:0, Niederaula/H. II - Heringen 0:4, Unterhaun - Kirchhasel 3:2.

Kreisliga B 1: Philippsthal II - Mecklar/Meckbach/Reilos II/ Spiel abgesagt, Niederaula/H. III- Ober-/Untergeis II 0:5, Niederjossa II - FSG Bebra II 2:5, Schenklengsfeld/Rot./Wipp. II - Sorga/Kathus II 1:2, Braach II - Hönebach II 1:3, Unterhaun II - Heenes II 1:7.

Kreisliga B 2: Iba/Machtlos - Herfa II 5:1, Blankenheim - Kalkobes 1:7, Kleinensee - Kerspenhausen 2:1, Wölfershausen - Haselgrund/Breitenb 1:3, Espanol Bebra - Heimboldshausen 1:2, Heringen II - Gershausen/ Spiel abgesagt.

Kreisliga C: Sorga/Kathus III - Gudegrund/Konnefeld II 8:2, Kerspenhausen II - Mühlbach/Raboldshausen II/ Spiel abgesagt, Ausbach/Friedewald II - Friedlos II 2:3, Iba/Machtlos II - Nentershausen/Weißenhasel/Solz II Spiel verlegt auf den 04.12.16, Haselgrund/Breitenbach II - Baumbach II 5:2.

Frauen

Verbandsliga Nord: Kathus- Rückers/ Kathus ist nicht angetreten.

Gruppenliga: Schlüchtern - Hönebach/ Spiel abgesagt.

Kreisoberliga Nord: Ransbach - Lispenhausen II/ Spiel abgesagt, Kirchheim - Ulfegrund/Netra 6:0, Philippsthal - Pfaffenbach/Schemmergrund/ Spiel abgesagt, Konnefeld - Raßdorf 1:4.