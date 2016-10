Spitzenspiel steigt in Heinebach

+ Offensivgeist: So wie hier vor Jahresfrist möchten die Heinebacher (in Rot) gern das Sorgaer Tor unter Druck setzen. Foto: Henkel

Von Rainer Henkel und Sascha Herrmann Heinebach. Der Vierte fordert den Dritten: Die SG Heinebach/Osterbach erwartet in der Fußball-Kreisliga A 1 die SG Sorga/Kathus. Und möchte der Tabellenspitze näherkommen.

Pikant: Gegen die Sorgaer nämlich in der Vorsaison der Heinebacher Aufstiegstraum. Anstoß ist am Sonntag um 15 Uhr auf dem Heinebacher Sportplatz.

„Es wird Zeit, dass wir die mal knacken“, gibt sich Heinebachs Trainer Uwe Stückrath kämpferisch. „Seit ich hier Trainer bin, haben wir Sorga/Kathus noch nie geschlagen.“ Die Gelegenheit erscheint ihm günstig. Seine Elf hat nach durchwachsenem Saisonstart einen Lauf, das Lazarett lichtet sich. Joshua Marg, Dominik Krause und René Werner fallen allerdings noch aus.

Und der verpasste Aufstieg? „Das Spiel von damals ist raus aus den Köpfen“, versichert Stückrath. „Abgehakt! Ob es für ganz oben reicht bei uns - abwarten.“ Auch Thorsten Heiderich, der Trainer der Gäste, will die Brisanz der Begegnung nicht überbewerten. „Wir haben das Spiel damals gewonnen und sind in die Relegation gegangen, aber es war ein ganz normaler, fairer Wettbewerb“, sagt er. Und: „Die Heinebacher sind gute Jungs. Da gibt es kein Theater.“ Dem Gegner stellt der ehemalige Torhüter ein gutes Zeugnis aus. Heinebach sei eine schnelle, spielstarke Mannschaft mit großem Potenzial, die unter anderem bei Standards sehr gefährlich sei.

Heinebachs Lokalrivale SG Gudegrund/Konnefeld sollte es übrigens deutlich einfacher haben - der Tabellenzweite ist bei der Reserve der SG Rotenburg/Lispenhausen haushoher Favorit (Sonntag, 13.15 Uhr). Und auch der FV Braach schielt auf einen Dreier - ab 15 Uhr geht es gegen die Zweite des ESV Weiterode. Im Doppeleinsatz ist die SG Nentershausen/Weißenhasel/Solz, die am Freitag ab 18.30 Uhr ihr Glück bei Spitzenreiter Mühlbach/Raboldshausen versucht, ehe am Sonntag (15 Uhr) der FV Friedlos in Nentershausen gastiert.

Eine Etage höher, in der Kreisoberliga, muss die FSG Bebra bei zwei Gruppenliga-Absteigern ran. Erst geht die Reise am Freitag zur SG Haunetal (19 Uhr, Wehrda), dann am Sonntag zur SG Niederaula/Hattenbach (15 Uhr, Niederaula). Zeitgleich gastiert der ESV Weiterode in Ransbach bei der FSG Hohenroda.

In der Kreisliga B 2 möchte Español Bebra den Stolperer vom Vorwochenende in Kalkobes vergessen machen, hat aber ausgerechnet den Tabellenzweiten Kerspenhausen vor der Brust (Sonntag, 15 Uhr).

Zeitgleich erwartet der TSV Baumbach die Elf aus Heimboldshausen und möchte sich gern ein wenig näher zumindest an den Relegationsplatz heranpirschen.