A-Liga: SVE gewinnt in Wolfhagen

Hofgeismar/Wolfhagen. Zahlreiche Spielausfälle in den Kreisligen. In der A-Liga spielte der FSV Wolfhagen II gegen den SV Espenau auf dem Hartplatz und verlor mit 0:2 (0:1). Dem SV spielte die Führung durch Alexander Klindworth (7.) in die Karten. Denn nach drei Niederlagen in Folge setzten die Gäste diesmal auf eine verstärkte Defensive und lauerten auf Konter. Die Gruppenligareserve konnte sich zwar Feldvorteile verschaffen, jedoch ohne große Torchancen. Der Absteiger wirkte abgeklärter und nutzte eine seiner wenigen Möglichkeiten in der Schlussminute zur Entscheidung durch Klindworth.

Kreisliga B

Hofgeismar - Ehlen 3:3 (1:0). Die TSG gestaltete die erste Halbzeit klar, kam aber nur zum 1:0 (13., FE) von Damian Kuznicki. Wolfram Tunk traf zweimal den Pfosten. Ehlen glich (48.) durch Chris Budde aus. Die TSG schien auf der Siegerstraße, als Krisztof Zawadski (60.) und Amir Tajik (78.) auf 3:1 erhöhten. Doch im Gegenzug das 3:2 (79.) durch Fabian Spitz und dann noch der Ausgleich von Sebastian Kilb (85.).

Dörnberg III - Weser/Diemel II 4:2 (2:0). Dörnberg diktierte das Geschehen in Durchgang eins und hätte mehr als die Tore von Tobias Noll (10.) und Laurin Kitta (34.) machen können. Nach der Pause gab die SG den Ton an, wurde aber durch Manuel Hedderich (83., FE) und Nils Bulle (90.+3.) ausgekontert. Für die SG traf Tobias Böttcher (48., 90.+4).

Kreisliga C

Hofgeismar II - Diemeltal 08 II 2:7 (1:5). Tore Diemeltal II: Gburrek (14., 38., 50.), Kwiatkowski (17., 22.), Klode (26.), Interthal (63.). Tore TSG: Sharfi (43.), Krediyeh (70.) (zyh/zih )