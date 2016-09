Arbeitssieg für Dörnberg

+ Abspiel: Florian Müller und der FSV Dörnberg behaupteten die Tabellenführung. Foto: Hofmeister

Dörnberg. Mit einem knappen 3:2 (1:1)-Sieg über den SV Adler Weidenhausen II verteidigte der FSV Dörnberg die Tabellenspitze in der Fußball-Gruppenliga. Kevin Richter hatte nach Vorlage von Sebastian Plettenberg für die 1:0-Führung gesorgt (24.). Ansonsten tat sich der Favorit gegen die gut verteidigenden Gäste vorne schwer. Nach einem Lupfer in den Strafraum gelang Dirk Sterzing vor der Pause das 1:1 (35.). In der zweiten Hälfte erhöhte der SV den Druck und wurde belohnt. Nach einer Plettenberg-Ecke traf Tobias Wolf volley zum 2:1 (60.). Als Andreas Schulze nach Vorlage von Pascal Kemper das 3:1 markierte, schien die Entscheidung gefallen, doch wurde es mit dem Anschlusstreffer von Kevin von der Weth in der ersten Minute der Nachspielzeit noch einmal spannend. (zmw)