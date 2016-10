Carlsdorf bleibt dran – 3:1 gegen Deisel

Carlsdorf. Sehr gut gerüstet geht der TSV Carlsdorf in das Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga A am Sonntag in Holzhausen. Gestern abend besiegten die Gelb/Schwarzen den TSV Deisel mit 3:1 (1:1).

Die Partie kostete dem Deppe/Könemann-Team aber einige Kraft, denn über die gesamte Spielzeit betrachtet waren die Gäste ebenbürtig und hatten die besseren Torchancen. Doch sie nutzten nur eine davon und das war das 0:1 von Robin Krull, Vorarbeit durch Marco Stübener, in der 16.Minute. Es folgten Fernschüsse der Maihack-Elf, die von Carlsdorfs Schlussmann Marcel Thiele alle über das Tor gelenkt wurden. Die Gastgeber wurden langsam stärker und Marc Hofmeyer (35.) machte das Spiel mit einer Einzelleistung zum 1:1-Pausenstand wieder offen. Durch Standardsituationen führte der neue Tabellenvierte die Entscheidung herbei. Nach einer Ablage in den Rückraum schloss Christopher Fuchs (65.) knallhart zum 2:1 ab und den 3:1-Endstand markierte Fabrice Neth (78.) per Freistoß über die Mauer hinweg. (zyh)