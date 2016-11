Fußball-Gruppenliga: Reizvolles Derby im Flutlicht

Aufsteiger SG Hombressen/Udenhausen und die SG Calden/Meimbressen treffen aufeinander

+ © Hofmeister Nils Hofmeyer und Miquel Moreno Ortega: In der Vorserie jubelten sie noch gemeinsam, morgen treten sie gegeneinander an. © Hofmeister

Udenhausen. Unter neuem Flutlicht ist am Donnerstag in Udenhausen ein brisantes Prestige-Duell in der Gruppenliga Kassel 2 zu sehen.

Der starke Aufsteiger SG Hombressen/Udenhausen und die SG Calden/Meimbressen treten gegeneinander an. Ein Favorit ist im Vorfeld nicht auszumachen, die beiden Rivalen sind in der Tabelle lediglich zwei Pünktchen voneinander getrennt. Das Derby zwischen der Krohne-Elf und dem zwei Zähler weniger gestellten Nachbarn wird um 19 Uhr angepfiffen.

Die Gastgeber dürften mit breiter Brust auflaufen, denn die junge SG-Truppe ist längst angekommen in der Liga. In den 14 Begegnungen verloren die Vereinigten nur einmal, zeigten nahezu konstant gute Leistungen und gehören seit Beginn der Saison der Spitzengruppe an.

Durch das 1:1 in Wattenbach blieb Hombressen/Udenhausen zwar auswärts weiter ungeschlagen, verlor dadurch aber etwas den Anschluss an die beiden führenden Mannschaften aus Kaufungen und Dörnberg. Der Tabellendritte will morgen Abend keinesfalls weiteren Boden einbüßen. Auch Calden/Meimbressen hat gewiss die volle Ernte im Blick, wenngleich seitens der SG-Führungsetage zu hören ist, dass man bereits mit einem Unentschieden zufrieden wäre. Aber mal ehrlich: Wer geht schon in ein Nachbarschaftsduell mit dem Ziel, ein Remis zu ergattern? Noch dazu, wenn die Möglichkeit besteht, den Gegner in der Tabelle zu überholen. Und wer möchte am Kirmeswochenende nicht gern mit drei Punkten im Gepäck heimkehren? Da schmeckt das Bier doch doppelt so gut.

Dass im morgigen Derby einige Akteure gegen ihren Ex-Verein antreten, macht die Partie noch interessanter. So trug Nils Hofmeyer in der vergangenen Saison das SG-Trikot, Tobias Krohne war bei Calden/Meimbressen als Trainer tätig. Beim Gast spielt Marcel Schindler. Der 23-Jährige wohnt in Hombressen und erlernte dort auch das Fußballspielen. Caldens Stürmer Christian Neth ging für Hombressen/Udenhausen auf Torejagd.