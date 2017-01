Gastgeber ausgeschieden

+ Mit Schachten/Burguffeln in der Zwischenrunde: Berat Miftari . Foto: Hofmeister

Immenhausen. Der TuSpo Grebenstein II und die SG Schachten/Burguffeln sind die beiden letzten Mannschaften, die sich am fünften Spieltag der 31. Immenhäuser Hallenfußballwoche beim Turnier der ersten Mannschaften für die Zwischenrunde am Samstag qualifiziert haben. Nur auf einem enttäuschenden vierten Rang noch hinter dem A-Ligisten TSV Fürstenwald landete Gastgeber TSV Immenhausen. Die zum Großteil mit dem Gruppenligakader angetretenen Grebensteiner holten sich ungefährdet den Gruppensieg. Bereits in ihrem ersten Spiel verwiesen sie den Zweiten Schachten/Burguffeln mit 5:0 deutlich in die Schranken. Der A-Ligaaufsteiger zeigte danach aber mit drei Siegen seine Spielstärke und wird in der Zwischenrunde auf die Überraschungsmannschaft von Inter Hofgeismar sowie die Ligakonkurrenten SV Espenau und TSV Holzhausen treffen. In der auf dem Papier stärkeren Gruppe mit der SG Calden/Meimbressen II, der SG Hombressen/Udenhausen und dem TSV Rothwesten wird Grebensteins Zweite um den Einzug ins Halbfinale spielen. Am Nachmittag hatten sich die C-Junioren der JSG Calden/Grebenstein/Hombressen/Udenhausen mit einem 2:1-Sieg über den TSV Wolfsanger den Titel geholt. Das Spiel um den dritten Platz gewann die erste Mannschaft von Immenhausen/Reinhardshagen gegen die Zweite mit 3:1.

Ergebnisse: 1. Mannschaften: Gruppe 4: SG Schachten/Burguffeln - TSV Immenhausen I 3:2, TSV Wolfsanger II - TSV Fürstenwald 0:3, TuSpo Grebenstein II - Schachten/Burguffeln 5:0, Immenhausen I - Wolfsanger II 5:2, Fürstenwald - Grebenstein II 1:4, Schachten/Burguffeln - Wolfsanger II 7:1, Immenhausen I - Fürstenwald 0:1, Wolfsanger II - Grebenstein II 1:3, Schachten/Burguffeln - Fürstenwald 3:2, Immenhausen I - Grebenstein II 0:2. Tabelle: Grebenstein II 12 Punkte/14:2 Tore, 2. Schachten/Burguffeln 9/13:10, 3. Fürstenwald 6/7:7, 4. Immenhausen I 3/7:8, 5. Wolfsanger II 0/4:18.

C-Junioren, Gr. 1: TuSpo Weser/Gimte - JSG Immenhausen/Reinhardshagen I 2:2, JSG Calden/Grebenstein/Hombressen/Udenhausen - JSG Ahnatal 5:0, SSV Herlinghausen - Weser/Gimte 0:1, Immenhausen/Reinhardshagen I - Calden/Grebenstein/Hombressen/Udenhausen 0:1, Ahnatal - Herlinghausen 1:0, Weser/Gimte - Calden/Grebenstein/Hombressen/Udenhausen 0:4, Immenhausen/Reinhardshagen I - Ahnatal 2:1, Calden/Grebenstein/Hombressen/Udenhausen - Herlinghausen 7:1, Weser/Gimte - Ahnatal 0:0, Immenhausen/Reinhardshagen I - Herlinghausen 7:0. Tabelle: 1. Calden/Grebenstein/Hombressen/Udenhausen 12/17:1, 2. Immenhausen/Reinhardshagen I 7/11:4, 3. Weser/Gimte 5/3:6, 4. Ahnatal 4/2:7, 5. Herlinghausen 0/1:16. Gr. 2: JFV Söhre -Immenhausen/Reinhardshagen II 1:3, JSG Kaufungen/Sandershausen - SV Germania Kassel 1:0, TSV Wolfsanger - Söhre 1:2, Immenhausen/Reinhardshagen II - Kaufungen/Sandershausen 1:0, Germania Kassel - Wolfsanger 0:3, Söhre - Kaufungen/Sandershausen 2:2, Immenhausen/Reinhardshagen II - Germania Kassel 2:1, Kaufungen/Sandershausen - Wolfsanger 0:1, Söhre - Germania Kassel 5:0, Immenhausen/Reinhardshagen II - Wolfsanger 0:1. Tabelle: 1. Wolfsanger 9/6:2, 2. Immenhausen/Reinhardshagen II 9/6:3, 3. Söhre 7/10:6, 4. Kaufungen/Sandershausen 4/3:4, 5. Germania Kassel 0/1:11. Platz 3: Immenhausen/Reinhardshagen I - Immenhasuen/Reinhardshagen II 3:1, Finale: Calden/Grebenstein/Hombressen/Udenhausen - Wolfsanger 2:1.

Spielplan Samstag: 12 - 12.25 Uhr: B-Junioren Spiel um Platz 3: Reinhardshagen/Immenhausen - Wolfsanger, 12.30 - 12.55 Uhr: Finale: Weser/Gimte - Calden/Grebenstein/Hombressen/Udenhausen, 13 - 13.25 Uhr: Platz 3 A-Junioren: Bad Arolsen - Weidelsburg/Naumburg, 13.30 - 13.55 Uhr: Finale: Immenhausen - Wolfhagen, 14 - 16.50 Uhr: Alte Herren (Carlsdorf, Immenhausen, TSV Udenhausen, SG Reinhardshagen, TSV Hombressen), 17 - 20 Uhr: Zwischenrunde 1. Mannschaften: Gr. 1: Inter Hofgeismar, SV Espenau, TSV Holzhausen, Schachten/Burguffeln, Gr. 2: SG Calden/Meimbressen II, SG Hombressen/Udenhausen, TSV Rothwesten, Grebenstein II. 20.15 - 20.25 Uhr: Halbfinale: Sieger Gr. 1 - Zweiter Gr. 2, 20.30 - 20.40 Uhr: Halbfinale: Sieger Gr. 2 - Zweiter Gr. 1, 21 - 21.20 Uhr: Platz 3, 21.30 - 21.50 Uhr: Finale. (zmw)