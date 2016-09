Holzhausen siegt 6:2 gegen Fürstenwald

+ Sorgte für das 3:1. Der Holzhäuser Patrick Kumpe schoss selbst ein Tor und bereitete eins vor. ArchiivFoto: zhj

Mit 6:2 (3:2) gegen Fürstenwald ballerte sich Holzhausen g in Feierlaune für die Heidelbeerkirmes. In der 19.Minute verwertete Lukas Becker eine Flanke von Matthias Arnold zum 1:0. Drei Minuten später jedoch der Ausgleich durch Lukas Knüttel. Dann eine klasse Vorlage von Becker mit der Hacke zu Andre Bauer, der das 2:1 (36.) erzielte. Zwei Minuten später legte Bauer vor für Patrick Kumpe – 3:1. Oliver Schmale verkürzte auf 2:3 (44.). Nach der Pause kam der Reinhardswälder Express in Fahrt. Arnold vollendete eine Bauer-Flanke zum 4:2 (49.). Das 5:2 (83.) markierte Normen Wochatz und den Schlusspunkt setzte ebenfalls Wochatz in der 88. Minute. (zyh)