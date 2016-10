50 Minuten lang gut mitgehalten

Bezirksliga A: Langenthal verliert zu Hause mit 21:26 gegen Lohfelden/Vollmarshausen

Trendelburg. Der TSV Langenthal musste sich in seinem zweiten Heimspiel in der Handball-Bezirksliga A der HSG Lohfelden/Vollmarshausen mit 21:26 (11:13) geschlagen geben.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsviertelstunde setzten sich die Gäste auf vier Tore ab. Danach steigerten sich die Gastgeber in Abwehr und Angriff und verkürzten auf 9:10. Lohfelden ließ sich aber nicht aus der Ruhe bringen und kam aus dem Rückraum zu einfachen Toren und führte zur Pause mit 13:11.

Guter Start nach Pause

Der TSV startete gut in die zweite Halbzeit. Die Abwehr war wesentlich präsenter und im Angriff wurde konsequent der Abschluss zum 13:13 gesucht. In einem offenen Schlagabtausch gingen die Gäste danach wieder mit 16:15 und 20:17 in Führung.

Sichere Gäste

Die Vorentscheidung fiel mit dem Treffer zum 19:24. In den letzten zehn Minuten hatte der TSV nicht mehr viel entgegenzusetzen, so dass die junge Gästemannschaft den Sieg sicher heimfuhr.

Langenthal: Weber, Rock, Salfer (3), Humburg (1), N. Weifenbach, P. Weifenbach (3), Kohlstädt (1), Kloppmann (2), Koch (3), Kornhoff, Temme (5), Thunecke (3), Schubert, Schäfer.

Eine knappe 23:24-Heimniederlage kassierte die HSG Wesertal II gegen den Aufsteiger HSG Ederbergland. Dagegen feierte die Calden/Ahnatal II im Derby gegen den SVH Kassel II beim 27:22-Heimsieg ihren ersten Saisonerfolg. (zmw)