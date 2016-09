Wichmannshausen. Eine empfindliche 0:4 (0:3)-Niederlage kassierte der Fußball-Gruppenligist TuSpo Grebenstein beim Tabellenvorletzten TSV Eintracht Wichmannshausen. Dabei war das Spiel bereits zur Pause so gut wie entschieden. Schon in der vierten Minute gingen die Gastgeber durch Björn Finis mit 1:0 in Führung. Torjäger Eser Kazak und Bastian Degenhardt erhöhten zur Halbzeit auf 3:0 (34., 41.). Für den Schlusspunkt zum 4:0-Endstand sorgte Igor Araujo da Silva (84.). (zmw)