Sand baut Führung aus, Zierenberg verliert

Die Ergebnisse der Mannschaften aus dem Fußballkreis Hofgeismar-Wolfhagen

+ Ball im Tor

Die Schlagzeilen des Wochenendes: Sand siegt in der Verbandsliga weiter, Immenhausen ist neuer Spitzenreiter der Kreisoberliga, und die Frauenteams aus Calden und Zierenberg verloren ihre Partien.

Verbandsliga

Der SSV Sand gewinnt weiter - und konnte an diesem Wochenende die Tabellenführung sogar weiter ausbauen, da Verfolger Hünfelder SV zu Hause gegen Lehnerz II mit 1:5 unterlag.

SSV Sand - SV Adler Weidenhausen 2:1

Gruppenliga

Aus heimischer Sicht patzte nur der TuSpo Grebenstein. Alle andere Gruppenligisten gewannen. Dörnberg bleibt damit Tabellenführer - vor Aufsteiger Hombressen/Udenhausen.

TSV Wichmannshausen - TuSpo Grebenstein 4:0

FSV Dörnberg - SV Adler Weidenhausen II 3:2

SG Herleshausen/Nesselröden/Ulfetal - SG Calden/Meimbressen 1:2

FSV Wolfhagen - SV Reichensachsen 3:1

TuSpo Rengershausen - SG Hombressen/Udenhausen 1:4

Kreisoberliga

Jetzt hat es auch Zierenberg erwischt: Der TSV verlor bei der SG Reinhardshagen 0:2. Immenhausen reichte so ein Remis in Dörnberg,um an die Spitze zu kommen.

SG Weser/Diemel - SG Elbetal 2:3

SG Schauenburg II - SV Balhorn 1:1

FSV Dörnberg II - TSV Immenhausen 3:3

SSV Sand II - SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen 1:1

FC Oberelsungen - FSG Weidelsburg 1:4

TSV Ersen - TuSpo Grebenstein II ausgef

SG Reinhardshagen - TSV Zierenberg 2.0

Kreisliga A

Balhorn II feierte den ersten Saisonsieg und übergab die rote Laterne an die weiter sieglosen Schöneberger. An der Spitze marschieren weiter punktgleich Obermeiser/'Westuffeln (das schon am Mittwoch gewann) und Holzhausen.

TSV Holzhausen - TSV Fürstenwald 6:2

FSV Wolfhagen II - SV Balhorn II 0:1

SG Schachten/Burguffeln - SG Diemeltal 08 1:3

SV Riede - TSV Carlsdorf 2:0

TSV Schöneberg - TSV Immenhausen II 0:3

SV Espenau - SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen II 3:1

Kreisliga B

Hombressen/Udenhausen II und Hümme gewannen souverän und führen die Tabelle an.

SG Weser/Diemel II - SG Elbetal II 3:0

FSV Dörnberg III - TSV Immenhausen III 3:2

FC Oberelsungen II - FSG Weidelsburg II 2:2

TSV Ersen II - SV Ehlen 1:0

SG Reinhardshagen II - TSV Zierenberg II 3:1

TSV Hümme - TSG Hofgeismar 6:0

SG Ostheim/Zwergen/Liebenau - SG Hombressen/Udenhausen II. 0:3

Kreisliga C

TSV Holzhausen II - TSV Fürstenwald II 2:5

SG Reinhardshagen III - TSV Carlsdorf II 2:0

SG Schachten/Burguffeln II - SG Diemeltal 08 II agbes.

TSV Schöneberg II - Kickers Wolfhagen 4:7

TSV Hümme II - TSG Hofgeismar II 2:1

Inter Hofgeismar - TSV Deisel II 3:0

Frauen

Nach der Heimniederlage ist Regionalligist Calden auf den siebten Platz abgerutscht: TSV Jahn Calden - SC Freiburg II 0:4

In der Hessenliga musste Zierenberg die dritte Niederlage im vierten Spiel hinnehmen: SC Opel Rüsselsheim - TSV Zierenberg 3:2

Gruppenliga

FC Edermünde - TSV Jahn Calden II 5:0

SG Landau/Wolfhagen - TSV Zierenberg II 4:1