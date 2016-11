SSV Sand gewinnt Spitzenspiel in Hünfeld

Hofgeismar/Wolfhagen. In der Fußball-Verbandsliga Nord hat der SSV Sand das Spitzenspiel beim Hünfelder SV mit 2:1 gewonnen und damit einen weiteren Schritt in Richtung Hessenliga gemacht. Alle Tore fielen nach der Pause. Daniel Wagner (63.) und Tobias Oliev (86.) schossen Sand nach vorn. In der Schlussminute verkürzte Marek Weber.

Zahlreiche Spielausfälle

In der Gruppenliga Kassel 2 sind die Partien Grebenstein gegen Weidenhausen II und Sandershausen gegen Hombressen/Udenhausen wegen widriger Platzverhältnisse bereits abgesagt worden.

Einen spielfreien Sonntag haben die Kreisoberligisten Schauenburg II, Zierenberg, Grebenstein II, Immenhausen, Weidelsburg, Wettesingen/Breuna/Oberlistingen, Oberelsungen, Sand II, Elbetal und Balhorn.

In der Kreisliga B wurde die Spiele Reinhardshagen II - Altenhasungen/Oelshausen/Istha II, Oberelsungen II - Dörnberg III, Weser/Diemel II - Hümme und Elbetal II - Hombressen/Udenhausen II abgesetzt. (hjx)