4:0 - SSV Sand marschiert weiter

Hofgeismar/Wolfhagen. Fußball-Verbandsligist SSV Sand marschiert weiter in Richtung Meisterschaft. Die Wefringhaus-Elf festigte die Tabellenspitze mit einem 4:0 beim TSV Rothwesten. Eine kleine Überraschung gab es in der Kreisoberliga. Dort patzte Tabellenführer TSV Zierenberg mit einem 1:2 gegen die SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen, was Verfolger TSV Immenhausen freute. Die Siebert-Elf gewann beim SV Balhorn 3:0. Abgesagt wurden die Spiele zwischen dem TuSpo Grebenstein und dem FSV Dörnberg in der Gruppenliga und Kreisoberliga.

Verbandsliga. TSV Rothwesten - SSV Sand 0:4.

Gruppenliga, Gr. 1. SG Brunslar/Wolfershausen - SG Schauenburg 0:3.

Gruppenliga, Gr. 2. SG Hombressen/Udenhausen - SV Adler Weidenhausen II 5:2; SG Calden/Meimbressen - TSG Wattenbach 3:1; TuSpo Grebenstein - FSV Dörnberg ausgefallen, OSC Vellmar II - FSV Wolfhagen 2:2.

Kreisoberliga. TuSpo Grebenstein II - FSV Dörnberg II ausgefallen; TSV Zierenberg - SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen 1:2, FC Oberelsungen - SG Weser/Diemel 1:6, TSV Ersen - SG Schauenburg II 2:1, SG Reinhardshagen - SSV Sand II 6:1, SG Elbetal - SG Altenhasungen/Oelshausen/Istha 2:2, SV Balhorn - TSV Immenhausen 0:3.

Kreisliga A. SV Balhorn II - TSV Immenhausen II 0:3; TSV Carlsdorf - SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen II 5:0, TSV Holzhausen - SG Calden/Meimbressen II 3:4, SG Schachten/Burguffeln - FSV Wolfhagen II 4:2, SV Riede - SV Espenau 2:1, SG Diemeltal 08 - TSV Schöneberg 2:0, SG Obermeiser/Westuffeln - TSV Deisel 2:1.

Kreisliga B. SG Hombressen/Udenhausen II - TSV Immenhausen III 5:2; TSV Zierenberg II - TSG Hofgeismar 3:1; TSV Ersen II - SG Ostheim/Zwergen/Liebenau 4:2, SG Reinhardshagen II - TSV Hümme 1:2, SG Elbetal II - SG Altenhasungen/Oelshausen/Istha 1:1; SV Ehlen - FSV Dörnberg III n.g.

Kreisliga C. SG Reinhardshagen III - TSV Hümme II 2:1; TSV Carlsdorf II - TSG Hofgeismar II 8:0, SG Diemeltal 08 II - TSV Schöneberg II 4:3, SG Obermeiser/Westuffeln II - TSV Deisel II 3:0, nicht angetreten, SV Mariendorf - Kickers Wolfhagen 4:2.