Schauenburgs Altherren gewinnen in Sand

Sand. Das Turnier für Altherrenmannschaften zum Auftakt des vom SV Balhorn und SSV Sand gemeinsam ausgerichteten 21. Bad Emstal-Cups gewann am Freitagabend in der Sander Großsporthalle die SG Schauenburg. Die Vereinigten behielten im Finale gegen den Titelverteidiger SSV Sand mit 2:1 die Nase vorne und wiederholten damit ihren Erfolg von 2015. Sebastian Janusch und Lukas Kasten hatten die Schauenburger in Führung geschossen, Mitgastgeber Sand konnte durch Dennis Enzeroth nur noch verkürzen.

Bereits im letzten Gruppenspiel des Tages standen sich Schauenburg und Sand gegenüber, auch hier konnte der spätere Turniersieger mit 1:0 die Oberhand behalten. Im ersten Halbfinale setzte sich dann Sand gegen den Ortsnachbarn SG Kirchberg/Lohne mit 3:2 Toren durch. Die bis dahin ungeschlagenen Schauenburger behielten auch im zweiten Halbfinale ihre weiße Weste, gaben der SG Altenhasungen/Oelshausen/Istha mit 1:0 das Nachsehen. Die Vereinigten aus dem Erpetal konnten sich dann aber im Spiel um Platz drei rehabilitieren, bezwangen überraschend den Kreisoberligisten SG Kirchberg/Lohne mit 3:0 Toren.

Insgesamt hatten acht Mannschaften, aufgeteilt in zwei Gruppen beim Bad Emstal-Cup für Altherrenmannschaften ihren Hut in den Ring geworfen. (zih)