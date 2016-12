HSG steht vor unangenehmer Aufgabe

Frauenhandball-Landesliga: Hoof/Sand/Wolfhagen spielt beim Drittletzten Wesertal

Hoof. Im letzten Auswärtsspiel des alten Jahres tritt der Frauenhandball-Landesligist HSG Hoof/Sand/Wolfhagen am Sonntag (17 Uhr) in Oedelsheim bei der HSG Wesertal an. Für den zuletzt so starken Tabellendritten, der in der Vorwoche das Verfolgerduell gegen den Oberligaabsteiger Kirchhof II souverän mit 29:20 gewann, geht es darum, sich weiter ganz oben festzusetzen.

Deutlich schlechter sieht die Lage beim Rivalen aus dem Nachbarkreis aus. Die in den letzten Jahren regelmäßig in der Spitzengruppe mitmischenden Wesertalerinnen rangieren nach der letzten 20:25-Niederlage bei Fritzlar II auf dem ersten Abstiegsplatz. In dieser ungewohnten Situation steht die Mannschaft von Trainer Heinz Kornrumpf gerade in eigener Halle unter Druck. Für HoSaWo-Trainer Chris Ludwig ist es daher eine unangenehme Aufgabe: „Wesertal ist natürlich angeschlagen. Das macht es für uns aber nicht leichter.“ Dass diese Partie trotz der scheinbar klaren Tabellenkonstellation nicht leichter als die vorherigen Spiele gegen die Mannschaften aus dem Vorderfeld der Liga wird, zeigen die Spiele aus der Vergangenheit. So gab es bisher an der Weser nie etwas zu holen. Vor zwei Jahren standen die Vereinigten dicht vor ihrem ersten Auswärtserfolg, ehe sie sich noch in der Schlusssekunde geschlagen geben mussten. In der Vorsaison gab es dann wieder eine klarere 23:28-Niederlage. „Das ist nicht leicht, auf diesem kleinen Spielfeld zu spielen. Da hat Wesertal schon einen Vorteil.“

Trotz dieser schlechten Auswärtsserie spricht momentan vieles für den ersten Sieg des Tabellendritten beim Drittletzten. Für Ludwig wird es darauf ankommen, wieder hinten stabil zu stehen und viele Tempogegenstöße zu laufen: „Wir wollen Wesertal müde spielen, indem wir das Tempo hochhalten werden.“ (zmw)