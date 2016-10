TTV unterliegt erstmals

Damen-Bezirksliga: Gottstreu bleibt aber Spitze

Hofgeismar. In der Damen-Bezirksliga unterlag der TTV Gottstreu nach vier Siegen zum Saisonbeginn erstmals im Spitzenspiel gegen Uengsterode, bleibt aber aufgrund der größeren Anzahl an Spielen zunächst ganz oben. Glatt mit 2:8 unterlag sogar der TV Westuffeln gegen Vellmar.

TTV Gottstreu - Uengsterode 6:8

Bereits in der vergangenen Saison mussten die Gottstreuer Damen einmal gegen Uengsterode passen, doch damals fehlte Petra Gronemann. Diesmal in Bestbesetzung war nicht von allen Gottstreuerinnen eine gute Tagesform gegeben, und auf Seiten der Gäste überragte die Nummero Drei, die so richtig niemand auf dem Zettel hatte. Punkte: Rölke/Exner, Exner (2), Rölke, Arch und Gronemann

TV Westuffeln - OSC Vellmar 2:8

Eine verdiente Niederlage gegen die Vellmarer Routiniers, an einem Tag, wo nur wenig bei den Gastgeberinnen zusammen lief. Nadine Heller konnte ein Einzel, sowie das einleitende Doppel zusammen mit Tamara Waschke-Rüddenklau für ihre Farben entscheiden. (zvz)