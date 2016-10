TSV Zierenberg auf Kurs

+ Kreisoberliga: Ersens Jens Rüddenklau und Zierenbergs Ante Grgic (rechts) im Zweikampf um den Ball. Foto: Hofmeister

Hofgeismar/Wolfhagen. Der SSV Sand festigte die Tabellenführung in der Fußball-Verbandsliga Nord mit einem 2:0-Erfolg über den TSV Lehnerz. Die Mannschaft hat nach elf Spielen nun 29 Punkte auf dem Konto. Acht Tore fielen in der Partie der Gruppenliga zwischen dem FSV Wolfhagen und der TSG Wattenbach. Sie endete 4:4. Das Top-Spiel in der Kreisoberliga zwischen dem TSV Ersen und dem TSV Zierenberg endete 2:3. Die Gäste bleiben damit auf Meisterschaftskurs. Für die Gastgeber war es die erste Saisonniederlage. Alle Ergebnisse aus dem Fußball-Kreis Hofgeismar/Wolfhagen:

Verbandsliga. SSV Sand - TSV Lehnerz 2:0.

Gruppenliga, Gr. 2. FSK Vollmarshausen - TuSpo Grebenstein 4:2; TSV Wichmannshausen - SG Calden/Meimbressen 0:1; FSV Wolfhagen - TSG Wattenbach 4:4.

Kreisoberliga. FSV Dörnberg II - SV Balhorn 3:0; SSV Sand II - SG Elbetal 6:1; SG Weser/Diemel - TuSpo Grebenstein II 1:3, FC Oberelsungen - SG Reinhardshagen 1:2, TSV Ersen - TSV Zierenberg 2:3, SG Altenhasungen/Oelshausen/Istha - TSV Immenhausen 0:2.

Kreisliga A. TSV Holzhausen - SV Riede 2:0, TSV Deisel - TSV Immenhausen II 8:1; FSV Wolfhagen II - TSV Fürstenwald 1:0; SG Calden/Meimbressen II - SG Diemeltal 08 4:1, SG Schachten/Burguffeln - TSV Carlsdorf 1:1, TSV Schöneberg - SV Balhorn II 1:2, SV Espenau - SG Obermeiser/Westuffeln 0:1.

Kreisliga B. SG Weser/Diemel II - SV Ehlen 2:4, FC Oberelsungen II - SG Reinhardshagen II 0:6, TSV Ersen II - TSV Zierenberg II 1:1, SG Altenhasungen/Oelshausen/Istha II - TSV Immenhausen III 5:0; SG Ostheim/Zwergen/Liebenau - FSG Weidelsburg II 2:2.

Kreisliga C. TSV Deisel II - Kickers Wolfhagen 1:5; TSV Holzhausen II - SG Reinhardshagen III 0:2, SG Schachten/Burguffeln II - TSV Carlsdorf II 3:1, TSV Schöneberg II - SV Mariendorf 1:5, TSV Hümme II - SG Obermeiser/Westuffeln II 0:4; FC Inter Hofgeismar - SG Diemeltal 08 II 6:0.