EJK-Team winkt Rang eins

Knaben gegen Duisburg und in Iserlohn

+ Milan Mokros

Kassel. Zum Start in die zweite Saisonhälfte warten am Wochenende auf die Mannschaften der Eishockeyjugend Kassel (EJK) einige harte Prüfungen. Die Knaben treten am Samstag ab 9.30 Uhr in der Eissporthalle gegen Duisburg an. Ebenfalls früh aufstehen müssen die Schützlinge von Trainer Knut Vogel am Sonntag: Bereits um 9 Uhr steht die Partie in Iserlohn auf dem Plan. Die Young Huskies wollen Platz eins in der Tabelle der U 14-Regionalliga West zurückerobern.

Die Schüler treten am Samstag ab 16.45 Uhr sowie am Sonntag ab 10.45 Uhr in München an und spielen um die Qualifikation zur Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft.

Das DNLII-Team ist zweimal auswärts im Einsatz: Die Mannschaft der Trainer Jürgen Trattner und Milan Mokros spielt am Samstag (14 Uhr) und am Sonntag (10.45 Uhr) in Essen. Kassel ist Tabellenzweiter und hat die beiden bisherigen Vergleiche mit dem Fünften für sich entschieden.

In der Eissporthalle findet am Sonntag das große Neujahrs-Event der Eishockeyjugend statt. „Wir möchten allen Interessierten zeigen, wie attraktiv Eishockey ist“, sagt Vorsitzender Franz X. Spachtholz. Der Tag beginnt um 10 Uhr mit dem U10-Bambini-Turnier und einer Tombola. Für 11.30 Uhr hat die EJK eine besondere Präsentation vorbereitet. Ab 18.30 Uhr spielen die Ice Cats gegen die 1b-Mannschaft der Devils Düsseldorf. Außerdem wird die DEL2-Partie der Huskies bei den Wölfen Freiburg live übertragen. (ca) Foto: Schachtschneider/nh