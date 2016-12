Hessenliga-Bilanz: Bommers Jungs auf und davon

+ Macht mit dem SC Hessen Dreieich offenbar alles richtig: Trainer Rudi Bommer führt mit den Südhessen souverän die Hessenliga-Tabelle an. Foto: Fischer

Kassel. Die Fußball-Hessenliga geht in die Winterpause. Der perfekte Zeitpunkt, um ein Zwischenfazit zu ziehen.

Jetzt ist erst mal Winterpause. Für die Fußballer geht es in der Hessenliga erst Ende Februar weiter. Grund genug, einen Blick auf die Lage in der fünfthöchsten Spielklasse zu werfen. Dabei fällt eine Tatsache sofort ins Auge: Der SC Hessen Dreieich mit Trainer Rudi Bommer zieht an der Tabellenspitze auf und davon. Was in der Hessenliga bis jetzt auffiel:

Die Einsamkeit an der Spitze

+ Kann nicht zufrieden sein: Lohfeldens Trainer Otmar Velte. Foto: Fischer Vor der Saison gab es nur wenige, die Dreieich nicht als ersten Aufstiegskandidaten genannt haben. Dass die Südhessen mit dem prominenten Trainer aber so souverän ihrer Favoritenrolle gerecht werden, war in dieser Form nicht vorherzusehen. Zwei der drei heimischen Hessenligisten bekamen die Klasse des mit Ex-Profis gespickten Teams zu spüren. Der KSV Baunatal unterlag 0:3, der OSC Vellmar kassierte gar eine 0:8-Klatsche. Immerhin trotzte der FSC Lohfelden am vergangenen Wochenende dem Favoriten ein 1:1 ab. Trotzdem: Dreieich hat vor der Weihnachtspause eine Serie von sieben Spielen ohne Niederlage hingelegt. Die Folge: Langsam wird es einsam an der Spitze.

Die Sache mit dem Mäuschen

Apropos Dreieich und apropos Rudi Bommer. Ende September tauchten plötzlich in einem Anzeigenblatt aus dem Raum Limburg negative Schlagzeilen auf. Dreieich hatte in Hadamar 4:2 gewonnen, und der Autor des Artikels behauptete, der 59-Jährige habe die Schiedsrichter-Assistentin Olivia Depta Mäuschen genannt. Nun ja, das Ganze verlief sich dann irgendwie im Sand. Viel Lärm um Nichts.

Das Gedränge in der Mitte

So luftig es für Dreieich an der Spitze ist, so eng geht es dahinter zu. Selten war das Mittelfeld in der Hessenliga derart dicht gedrängt wie in dieser Saison. Zumal es bereits ab Platz zwei anfängt und bis Rang acht reicht - dazwischen liegen nur acht Punkte. Was vom neunten bis zum 14. Platz folgt, ist eine Art Mittelfeld zweiter Klasse. Insgesamt hat die Qualität zugenommen. Und es mag eine Floskel sein, aber sie trifft mehr denn je zu: In dieser Liga kann jeder jeden schlagen.

Die Einsamkeit am Ende

Selbst der Tabellenletzte aus Urberach feierte zuletzt mit dem 1:0 gegen Seligenstadt den ersten Saisonsieg. Trotzdem hinkt das Team aus dem Rödermarker Stadtteil mächtig hinterher. Auch für Kelsterbach und Rot-Weiß Darmstadt sind die Abstände zu einem Nichtabstiegsplatz bereits ziemlich groß. Wobei wie jedes Jahr erst am Ende feststeht, wie viele Teams den Gang nach unten antreten müssen. Mindestens drei Klubs müssen absteigen, es könnten aber auch fünf sein.

Die heimischen Vereine

Angesichts des knapp bestückten Kaders und des anhaltenden Verletzungspechs schlägt sich der OSC Vellmar wacker. Der KSV Baunatal fing sich im Laufe der Serie und hat sogar wieder Tuchfühlung aufgenommen zu den vorderen Rängen. Dass allerdings der FSC Lohfelden auf dem 14. Platz überwintert, zählt zu den negativen Überraschungen. Ein eingespieltes Team, dazu namhafte neue Spieler - der bisherige Verlauf ist eine einzige Enttäuschung.