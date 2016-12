Hombressen siegt in Ahnatal

Beim Hallenfußballturnier kassiert SG Calden/Meimbressen zweite Finalniederlage – Rothwesten Dritter

+ Duell um den Ball: Nico Toeppel (Hombressen/links), Thomas Schindewolf (Calden/Mitte) und Tobias Mirwald (Hombressen) schenken sich nichts. Foto: Hedler

Ahnatal. Die SG Calden/Meimbressen hat die zweite Finalniederlage in Folge beim Ahnataler Hallenfußballturnier einstecken müssen. Gegen die SG Hombressen/Udenhausen unterlagen die Blau-Weißen nach einem schwachen ersten Durchgang mit 3:4 (0:4). Der zuletzt dreifache Titelträger in Folge, der TSV Rothwesten, sorgte mit einem 5:2-Sieg gegen den OSC Vellmar und den dritten Platz für einen versöhnlichen Turnierausklang.

Für einen Caldener war die Niederlage besonders ärgerlich: Sascha Heckmann, der Trainer Jens Alter hinter der Bande vertrat. Der Verteidiger war selbst jahrelang bei der SG Ahnatal aktiv und half bereits bei der Organisation des Turniers. „Mit Ahnatal konnte ich keinen Titel gewinnen, deshalb hätte ich das gerne mit Calden nachgeholt“, sagte Heckmann. Doch daraus wurde nichts. Ideen- und mutlos präsentierten sich seine Caldener im ersten Durchgang. Dominik Lohne (5.), Steffen Lüdecke (6.), Jonas Hampe und Jonas Krohne (8.) stellten binnen vier Minuten auf 4:0 für die von der Tribüne lauthals unterstützten Hombressener.

Calden, das in seiner Gruppe Rothwesten und Dörnberg ausgeschaltet hatte und bis dato in vier Spielen 27 Tore erzielt hatte, war nicht wiederzuerkennen und konnte sich glücklich schätzen, als die Pausensirene ertönte. Doch dann starteten die Blau-Weißen eine fulminante Aufholjagd. Stefan Dürrbaum verkürzte auf 1:4 (13.), traf eine Minute später aber nur die Unterkante der Latte. Dafür netzte Thomas Schindewolf zum 2:4 ein (15). Als erneut Dürrbaum vier Minuten vor Ende der Anschlusstreffer zum 3:4 gelang, war die packende Schlussphase eröffnet. 38 Sekunden vor dem Ende verpasste Hampe per Lattenkracher die Hombressener Vorentscheidung. Bei der letzten Chance des Spiels durch Caldens Marcel Schindler war Hombressens Torwart Christoph Möller zur Stelle und hielt den Sieg fest. „Ein Neunmeterschießen hätten wir uns verdient gehabt“, trauerte Heckmann den vergebenen Chancen nach. Dass Calden mit Marko Utsch (8 Tore) und Torwart Steven Brandt sowohl den Torschützenkönig als auch den Torwart des Turniers stellte, war nur ein schwacher Trost. „Ich hätte lieber mit der Mannschaft das Finale gewonnen“, beurteilte Utsch seine Auszeichnung.

Sieg gegen den OSC

Zufriedenheit herrschte bei Rothwesten, das nach Treffern von Sebastian Trabner (2.), Igor Losic (4.), Christoph Reuter (7.), Max Igel (16.) und Okan Gül den OSC Vellmar beim 5:2 dominierten. Für Vellmar waren Jannik Kleinschmidt zum zwischenzeitlichen 1:1 (3.) und Lukas Geib zum 2:4 (17.) erfolgreich. Emotional und laut ging es bei den 400 Zuschauern auf der Tribüne beim Spiel um Platz fünf zu, das die SG Ahnatal im Neunmeterschießen gegen den Vorjahresdritten FSV Dörnberg mit 5:4 für sich entscheiden konnte. Grebenstein wurde nach einem 3:2 gegen Zierenberg Siebter, Wolfsanger nach einem 5:1 gegen den SVH Kassel Neunter. (ptk)

Von Tobias Kisling