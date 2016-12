Integriert auch dank Fußball

+ © Mal mus Engagiert am Ball: Abokar Ahmed Nuur (links) und Abdisalam Mohamed Ismael sowie zwei weitere Flüchtlinge aus Somalia (kleine Fotos) fanden dank Heinz Broll (rechts) bei der SG Dennhausen/Dörnhagen eine sportliche Heimat. © Mal mus

Fuldabrück. Flüchtlinge aus Somalia spielen in Fuldabrück bei der SG Dennhausen/Dörnhagen Fußball - und sind in der Gemeinde gut angekommen.

So einfach kann es gehen. Als der Fuldabrücker Heinz Broll im Spätsommer ein paar junge Männer auf dem Hartplatz der TSG Dittershausen kicken sah, sprach er sie an. „Ihr wollt Fußballspielen? Dann kommt mit in unseren Verein.“ Das Quartett ließ sich nicht lange bitten und erschien wenige Tage später zum Training der SG Dennhausen/Dörnhagen.

Anscheinend gefiel es den vor dem Bürgerkrieg in Somalia Geflüchteten so gut, dass sie dabeiblieben. Inzwischen verfügen alle über einen Spielerpass. Einer von ihnen, Abdisalam Mohamed Ismael (18), kam in der Reserve bereits zum Einsatz

Doch wie gelangten sie nach Fuldabrück? 2014 lernten sie und zwei weitere junge Männer sich nach der Flucht in Gießen kennen und kamen über die Zwischenstation Warburg an ihren heutigen Wohnort. „Sie haben auf ihrer Flucht viel Schlimmes erlebt, wurden bestohlen, geschlagen und waren inhaftiert. Wir rühren nicht gern daran“, berichtet Wolfgang Müller.

Der Ahnataler Pensionär betreut als ehrenamtlicher Berufspate des Landkreises zwei der Afrikaner. Abdifatah Ali Dirir, der über die Balkanroute einreiste, und Abokar Ahmed Nuur, der auf einem Boot im Mittelmeer aufgegriffen wurde. Beide sind 19 Jahre alt. Müllers Kollegen Franz Ruis aus Vellmar und Jürgen Fischer (Baunatal) widmen sich ebenfalls je zwei Schützlingen. Allesamt wohnen die Somalier im früheren Hausmeisterhaus der Gemeinde Fuldabrück.

„Sie sind dort auf sich allein gestellt, halten die Unterkunft aber prima in Schuss“, lobt Müller. Auch darüber hinaus stellt er ihnen ein glänzendes Zeugnis aus: „Sie sind zuverlässig, zielstrebig und vielseitig interessiert.“ Dirir absolviert eine Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer bei Daimler-Benz, die anderen gehen zur Schule und arbeiten an ihren Sprachkenntnissen.

Wie im Verein kamen die Flüchtlinge in der Gemeinde gut an. Nicht zuletzt wegen ihrer Höflichkeit. „Ich musste ihnen vermitteln, dass man sich beim Fußball duzt. Sie wären sonst beim Sie geblieben“, sagt Broll und ergänzt: „Als ein Autofahrer sie beinahe anfuhr, entschuldigten sie sich bei ihm für die Unannehmlichkeiten.“

Auch Wolfgang Müller erinnert sich an eine Begebenheit. „Abdifatah hatte einen Aushilfsjob. Der Lohn wurde mit Hartz IV verrechnet, es blieb nur wenig übrig. Er wollte die Arbeit aber unbedingt machen“, sagt er. Für die Bescheidenheit der Somalier spricht noch eine weitere Episode. Heinz Broll erinnert sich: „Aus einem alten Karton hatten sie sich ein Brett für ,Mensch-ärgere-dich-nicht‘ gebaut und nahmen Muttern und Schrauben als Spielfiguren.“

Dass die Flüchtlinge in der Gemeinde gut angekommen sind, unterstreicht ihr Auftreten bei der 120-Jahrfeier der FSV Dennhausen. Als sie sich dort verabschiedeten, wurden sie mit dem Ritual des Auf-den-Tisch-Klopfens vertraut gemacht. Prompt beehrten sie im Vorbeigehen alle sieben Tische des Festsaals, was für einige Heiterkeit sorgte. Kurze Zeit später zeigten sie sich auf der Weihnachtsfeier der Spielgemeinschaft dem Brauch schon souverän gewachsen.