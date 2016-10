Kasseler Marathon hat neues Logo

Kassel. Der Kasseler Marathon hat ein neues Logo. Das künftige Symbol wurde nun vorgestellt.

Mehrere Läufer, ein fetter Schriftzug, und alles in grün und lila gehalten - so sieht es aus, das neue Logo des Kasseler Marathons. Veranstalter Winfried Aufenanger und EAM-Geschäftsführer Georg von Meibom haben das künftige Symbol vorgestellt. Dabei liegt die Farbgebung nahe: Sie entspricht dem Firmenzeichen des neuen Titelsponsors EAM.

Dessen Geschäftsführer erklärt außerdem: „Die abgebildeten Läufer spiegeln die Grundidee des Marathons wider“, sagt Meibom. Soll heißen: Veranstalter wie Sponsor wollen die Region in Bewegung bringen und möglichst viele Menschen mitnehmen, egal in welcher Disziplin und egal welchen Alters. Darüber hinaus freut sich Meibom, dass das Logo „durch seine dynamische Form einen hohen Wiedererkennungswert hat“.

Ungeachtet des neuen Gesichts hat sich der Titelsponsor vorgenommen, „den guten Spirit in Kassel“, wie Meibom es beschreibt, zu pflegen und weiter zu entwickeln. Es soll gelingen, auch in Zukunft viele Leute an die Strecke zu holen. Im Gegensatz zum früheren Logo haben die Verantwortlichen bewusst auf Wahrzeichen wie den Herkules und Himmelsstürmer verzichtet. Eine kleinere Agentur aus Hamburg hatte am Ende den Zuschlag bekommen und das neue Zeichen kreiert.