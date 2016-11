Rückspiel gegen Watzenborn-Steinberg: KSV Hessen will den Abstand halten

Löwen-Trainer Tobias Cramer: „Die Vorzeichen haben sich geändert.“

+ © Hedler So war es im Hinspiel: Tobias Damm feiert das späte Siegtor nach dem Spiel auf dem Zaun der Nordkurve. © Hedler

Kassel. Es war nicht leicht damals im Hinspiel. 0:1 lag Fußball-Regionalligist KSV Hessen Kassel im ersten Heimspiel der Saison hinten.

Gegen den Aufsteiger Watzenborn-Steinberg, der 45 Minuten lang kompakt und effektiv spielte. Dann kam die zweite Hälfte, dann kamen die Löwen und schafften in der Schlussphase durch Tore von Sergej Schmik und Tobias Damm den 2:1-Sieg. Das erste Zeichen war gesetzt. Wenn man so will, steht der Erfolg gegen die Mittelhessen symbolisch für das, was den KSV bisher auszeichnet. Er gibt nicht auf. Und er glaubt an sich.

Am Samstag um 14 Uhr steht das Rückspiel an – im Sportpark Wetzlar, wo die Watzenborner ihre Heimspiele austragen. Löwen-Trainer Tobias Cramer sagt: „Die Vorzeichen haben sich geändert.“ Soll heißen: Während der KSV auf Platz sechs erfolgreicher und stabiler als erwartet dasteht, hat die Aufstiegs-Euphorie der Teutonia mittlerweile doch erhebliche Dämpfer erhalten.

Damals im August kam Watzenborn gestärkt durch einen 3:0-Auftaktsieg gegen Steinbach ins Auestadion. Mittlerweile steht das Team von Trainer Francisco Copado auf dem 17. und damit ersten sicheren Abstiegsplatz. Am letzten Wochenende ging es nach Steinbach – und mit einer 1:5-Klatsche wieder heim. Copado, der die Mannschaft vom aus privaten Gründen zurückgetretenen Daniel Steuernagel übernahm, kündigte gestern an: „Wir brennen darauf, diese Klatsche wettzumachen.“

Demgegenüber sagt Cramer: „Wir werden alles tun, den Abstand zu den Abstiegsrängen zumindest zu halten.“ Das Selbstbewusstsein seiner Spieler sei absolut groß, natürlich dürfe aber niemand denken, es ging nun alles von allein. Auch personell kann der Trainer endlich einmal Positives vermelden: Bei den angeschlagenen Marco Dawid und Sergej Evljuskin besteht die Chance auf einen Einsatz, Tobias Damm hat eine Grippe auskuriert, und Frederic Brill ist wieder im Training.