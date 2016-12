Windstärke wie aufgedreht

Kasseler Kegler planen nach zwei Heimsiegen für die Meisterrunde

+ Nervenstark: Kassels Manfred Pagel. Foto: Schachtschneider

Kassel. Oft wurden die Sportkegler der Windstärke 10 Kassel in dieser Saison für ihre Auswärtsstärke gerühmt. An diesem Wochenende zeigten die Nordhessen, dass sie auch auf ihren Scherebahnen im Kegelzentrum Auepark zu außergewöhnlichen Leistungen fähig sind. Sie drehten mächtig auf: 3:0 (56:22/5112:4704) gegen den KSV Georgsmarienhütte und 3:0 (50:28/5066:4797) gegen die KSG Tecklenburger Land. Damit stehen die Kasseler zum Jahreswechsel auf dem zweiten Platz.

„Wir planen jetzt Richtung Meisterrunde“, sagt Windstärke-Kapitän Uwe Schlitzberger. Kein Wunder: Denn um jetzt noch aus den ersten vier Plätzen herauszufallen, müssten die Kasseler schon die verbleibenden beiden Heimkämpfe verlieren. Davon ist nicht auszugehen. Schon gar nicht, wenn die Fuldastädter das hohe Niveau vom Wochenende konservieren können.

Gegen Georgsmarienhütte erreichten sie mit 5112 Zählern ein Ergebnis, das die Kasseler zuletzt 2013 verbuchten. „Der vermeintlich beste Mann der Gäste kam im ersten Block nur auf 786 Holz. Danach konnten wir viel befreiter auftreten“, erläuterte der überragende Andreas Niemczyk. Er war mit 877 Leistungspunkten Tagesbester. Aber auch seine Kollegen meisterten mühelos die 800-Holz-Marke: Schlitzberger (870), Frank Weitzel (864), Manfred Pagel (843), Timo Mandelik (836), Dirk Westmeier (822).

Tags darauf setzte Niemczyk noch einen drauf und freute sich über 892 Holz . Einzig Schlitzberger (883) kam an seine Zahl heran. Mit ein bisschen Glück hätten die Tecklenburger den Zusatzpunkt geholt. Doch in den entscheidenden Phasen waren die Kasseler hellwach. „Ich hatte schon im Blick, was nebenan geschieht“, erklärte Pagel (826). Mit dem vorletzten Wurf glückte ihm eine Neun. Dadurch konnte er im Abräumen den KSG-Akteur Andre Verlemann (825) hinter sich lassen. • Weitere Kasseler Einzelergebnisse: Weitzel (863), Westmeier (824) und Timo Mandelik (778).

Von Björn Mahr