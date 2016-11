Windstärke mal wieder in Mülheim

+ Dirk Westmeier

Kassel. Ihren letzten Auftritt auf den Bahnen in Mülheim hatten die Sportkegler der Windstärke 10 Kassel am 10. Februar 2007. Damals stand ein Wettkampf in der Erstliga-Abstiegsrunde auf dem Programm. Am Ende dieser Serie mussten die Nordhessen die höchste Klasse verlassen. Am Samstag ab 13 Uhr kehren die Kasseler für den Auftaktkampf der Zweitliga-Saison auf die Anlage in Mülheim zurück.

Da die Nordhessen lange nicht dort waren, fällt eine Prognose schwer. Allerdings machen die guten Eindrücke, die die Windstärke in dieser Spielzeit bislang in der Fremde hinterlassen haben, durchaus Mut für Samstag. „Wir sind mit dem Verlauf absolut zufrieden“, sagt Kapitän Uwe Schlitzberger, dessen Mannschaft nach der ersten Saison-Hälfte auf Kurs Meisterrunde ist. In Mülheim wird Dirk Westmeier wieder den Platz von Ingo Mandelik einnehmen. (bjm) Foto: Schachtschneider