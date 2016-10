Die Verfolger abgewehrt

SG Pfaffenbachtal/Schemmergrund und SSV Witzenhausen in der A-Liga erfolgreich

+ Hart umkämpft: Daniel Schwindt von der SV 07 Eschwege II (blaues Trikot) hat im Zweikampf mit Fürstenhagens Muwealem Mereie das Nachsehen. Foto: Hüther

Witzenhausen. In den beiden Spitzenduellen in der Fußball-Kreisliga A behaupteten sich Tabellenführer SG Pfaffenbachtal/Schemmergrund und der SSV Witzenhausen gegen die Verfolger.

Eschwege 07 II - RW Fürstenhagen 3:2 (3:2). Beide Teams begannen offensiv und lieferten sich zunächst einen offenen Schlagabtausch. Nach dem Seitenwechsel lief bei beiden Kontrahenten in einer nun niveauarmen Partie aber nicht mehr viel zusammen. In der Schlussphase sahen SV-Spieler Wagner (Meckern) sowie die RW-Akteure R. Theil, Klug und Härtel (alle wiederholtes Foulspiel) jeweils die Ampelkarte.

Tore: 0:1 Jarosch (1./Eigentor), 1:1 Wagner (3.), 2:1 Schwindt (9.), 2:2 Gaber (24.), 3:2 Wagner (33.).

Großalmerode II - SG Pfaffenbachtal/Schemmergrund 1:2 (0:2). Der Tabellenführer bestimmte in der ersten Halbzeit das Spielgeschehen und ging nach einem von Mrksa verursachten Foul durch Goalgetter Angelo Hose per Strafstoß in Führung. Nach einer Einzelaktion erhöhte wiederum Angelo Hose auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel hatte der FC mehr vom Spiel, vergab aber durch Christian Eichler gute Einschussmöglichkeiten. In der 60. Minute erzielten die Hausherren den Anschlusstreffer. Ein Remis wäre dann noch möglich gewesen.

Tore: 0:1/0:2 beide Hose (17./Foulelfmeter/25.), 1:2 Rycka (60.).

SG Frankershausen/Germerode - Reichensachsen II 1:0 (0:0). Bis zur Pause war der SV besser, scheiterte aber wiederholt am gut aufgelegten SG-Schlussmann Philipp Iwan. In der zweiten Hälfte begegneten sich beide Rivalen auf Augenhöhe, doch versäumte die SG nach vielen guten Chancen ein höheres Resultat.

Tor: 1:0 Radig (55./Foulelfmeter).

SG Abterode/Eltmannshausen - Wichmannshausen II 3:0 (0:0). In der einseitigen Begegnung hatte der TSV noch Glück, dass die Niederlage nicht höher ausfiel. So hatten die SG-Akteure Philipp Schülbe, Patrick Zeuch und Hasan Bulat gute Chancen und trafen vor der Pause jeweils nur die Querstange. Erst nach dem Seitenwechsel konnten die Gastgeber aus ihren herausgespielten Möglichkeiten Kapital schlagen.

Tore: 1:0 C. Schülbe (74.), 2:0 C. Meyer (83.), 3:0 Brill (90./Foulelfmeter).

Kammerbach - Rommerode 3:1 (2:0). Die TSG bestimmte in der ersten Halbzeit das Spiel, ließ den Ball und den Gegner laufen und störte den Spielaufbau der Gäste. TSG-Keeper Aipo vereitelte eine Großchance der Gäste. In der zweiten Hälfte ließ sich die TSG in die Defensive drängen und stellte sich bei Kontern zu umständlich an. Stark beim Sieger spielte Maximilian Lange, der VfB-Goalgetter Wolfgang Bauer gut im Griff hatte.

Tore: 1:0 Lückert (31.), 2:0 Lieberum (34.), 2:1 Bauer (80./Foulelfmeter), 3:1 Schäfer (90.+4).

Hasselbach - SG Meißner 2:2 (1:0). Gegen die ersatzgeschwächten Platzherren waren die Gäste zwar überlegen, doch am Strafraum meist mit ihrem Latein am Ende. Der defensiv eingestellte SV ging nach zwei direkt verwandelten Freistößen mit 2:0 in Führung. Erst in den Schlussminuten verwertete SG-Spieler Maximilian Eysert zwei gute Möglichkeiten noch zur insgesamt verdienten Punkteteilung. Nach wiederholtem Foulspiel sah SV-Akteur Mänz die Ampelkarte (80.).

Tore: 1:0 Mühlhausen (43.), 2:0 C. Mengel (67.), 2:1/2:2 beide M. Eysert (77./83.).

SSV Witzenhausen - Eschenstruth 2:0 (1:0). Die Zuschauer sahen eine hochklassige Spitzenpartie, in der beide Kontrahenten sehr diszipliniert auftraten. In der 25. Minute hatte SSV-Spieler Bode eine gute Chance, doch köpfte er das Leder dem Gästeschlussmann aus kurzer Distanz in die Arme. Nach der SSV-Führung scheiterte ein TSG-Spieler alleinstehend am gut aufgelegten Keeper Christoph Bindbeutel, der auch nach der Pause ein starker Rückhalt seines Teams war.

Nach einem Eigentor der Gäste hatten die Hausherren noch gute Konterchancen, die aber ungenutzt blieben. Eine souveräne Leistung bot Schiedsrichter Holger Schiller (TSV Waldkappel).

Tore: 1:0 F. Philipp (37.), 2:0 (71./Eigentor). (zwp)