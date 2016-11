Doppel patzten

4:9 beim TSV Kriftel

Kriftel. Nach der Derby-Niederlage gab‘s für die Tischtennis-Oberligisten TSV Besse auch beim 4:9 in Kriftel nichts zu holen. Vorentscheidend: die drei Doppelniederlagen. „Ein 0:3-Auftakt war ärgerlich und unnötig“, haderte Sebastian Pfaff. Auch deshalb, weil der Kapitän an der Seite von Mateusz Kaszuba mit 2:0-Sätzen gegen die Schneider-Brüder geführt hatte, am Ende aber mit 2:3 (7:11 im fünften Satz) patzte.

Für den Polen sollte es nicht die einzige knappe Niederlage bleiben, denn Besses Nummer zwei verlor beide Spitzeneinzel gegen Björn Fröhlich-Wagenbach (2:3/7:11) und Matthias Stockhofe (2:3/9:11) im Entscheidungssatz. Dafür lief es bei Petr Wasik im Einzel optimal: Znächst beim 3:0 (11:8, 11:7,11:7) gegen Stockhofe und dann beim 3:1 (11:6, 6:11, 11:7,11:4) gegen Fröhlich-Wagenbach.

Mayer punktet gegen Voss

Im mittleren Paarkreuz musste sich Pfaff zwar in drei Sätzen gegen Tobias Schneider beugen, bewies aber im packenden Fünf-Satz-Duell (5:11, 4:11, 11:4, 12:10, 14:12) gegen Christian Schneider seine Kämpferqualitäten und Nervenstärke. Der für den pausierenden Stas Blumhardt aufgerückte Peter Beck blieb gegen die gleichen Kontrahenten ohne Satzgewinn.

Nicht besser erging es Moritz Beinhauer bei seinem Saison-Debüt gegen den routinierten Martin Schlicht (0:3). Hingegen machte Dirk Mayer sein 0:3 gegen Schlicht mit einem 3:0 (11:6, 13:11, 12:10) gegen Ingo Voss wett, womit die Niederlage beim Tabellendritten immerhin im Rahmen blieb. (zrh) Foto: Kasiewicz/nh