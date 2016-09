Heimdebüt unter unglücklichem Stern

Tischtennis: Regionalliga-Neuling SC Niestetal mit Personalproblemen beim 6:8 gegen Kleve

+ Kurzfristig eingesprungen: Jana Schorstein beim SC Niestetal. Archivfoto: Fischer/nh

Niestetal. Unter einem schlechten Stern stand die Heimpremiere des SC Niestetal in der Tischtennis-Regionalliga der Frauen gegen den TTV Kleve, die der Aufsteiger knapp 6:8 verlor.

Die Deutsche Schülerinnen-Meisterin Sophia Klee war mit dem Nationalteam in Slowenien im Einsatz und musste durch He Linglan ersetzt werden. Dann in der Halle eine Hiobsbotschaft: Ekaterina Moor musste eine Stunde vor Spielbeginn krankheitsbedingt absagen und Ersatz gesucht werden. Nach mehreren Telefonaten sprang Jana Schorstein dann ein. Sie traf aber erst fünf Minuten vor Spielbeginn ein und konnte sich dementsprechend nicht mehr einspielen. Dies bewog Kleves Spitzenspielerin Ildiko Imamura, die zunächst nur im Doppel antreten wollte, auch in den Einzeln zu spielen. Prompt steuerte sie dann mit vier Siegen die Hälfte der gegnerischen Punkte bei.

In der dennoch ausgeglichenen Partie konnte sich keine der beiden Mannschaften entscheidend absetzen. Die Punkteteilung in den Händen hatte Linglan, als sie nach einer 2:1-Satzführung nach großem Kampf erst im Entscheidungssatz den Kürzeren zog. So blieb es bei den sechs Punkten für den SCN von Morbitzer/Ciep-luch im Doppel sowie Katharina Morbitzer, Janina Ciepluch (je 2) und Linglan (1). (nb)