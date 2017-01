Wie lang wird die erste Nacht?

Neujahrsturnier in Zahlen: Traditionsveranstaltung des TTC Elgershausen erfordert gehöriges Stehvermögen

+ Stärkung: Thomas Winzig und Michael König vom TTC Elgershausen nutzten beim Neujahrsturnier 2015 eine Pause, um bei Kräften zu bleiben. Viel Energie werden die Spieler auch diesmal wieder aufwenden müssen. Archivfoto: Malmus

Schauenburg. Immer wenn ein neues Jahr begonnen hat, ist das Neujahrsturnier um den HUK-Cup nicht mehr weit. Am Wochenende geben sich Tischtennisspieler beim TTC Elgershausen ein Stelldichein. Austragungsort ist die Schauenburghalle in Hoof. Das Neujahrsturnier in Zahlen:

2 Siege in der B-Klasse feierte Klaus Scherb für die SVH Kassel in den beiden vergangenen Jahren. 2015 gewann der Routinier das Turnier für Zweiermannschaften mit seinem Klubkameraden Tom Schmidt, 2016 mit Florian Bierwirth.

3Tage lang kämpfen die Teilnehmer um Punkte und Siegprämien. Zum ersten Ballwechsel kommt es am Freitag um 19 Uhr in der Klasse D1, die C1-Klasse beginnt um 19.30 Uhr.

14 Eintragungen in die Siegerlisten des Neujahrsturniers haben Sportler der TSG Sandershausen vorzuweisen. Damit stellen die Niestetaler den erfolgreichsten Verein. Dahinter folgt die KSV Auedamm mit acht Erfolgen sowie die TSG Eschenstruth und der TSV Besse (je sieben).

19 Tische stehen in der Hoofer Schauenburghalle und werden von den Aktiven in den unterschiedlichen Klassen genutzt. Neben der B-Klasse, die am Samstag ihre Konkurrenz bestreitet, gehen auch die C1 und C2 sowie D1 und D2 an den Start. Dem Nachwuchs vorbehalten ist der Sonntag.

30 Helfer sorgen wie auch in den vorherigen Jahren dafür, dass das Turnier ausgetragen werden kann. Ob einige von ihnen - wie im vorigen Jahr Michael Bürger und Timo Kotaska - in der Halle übernachten, wird spontan entschieden. Das Bleiben bietet sich an, falls die lange Spielnacht von Freitag auf Samstag wie zu erwarten erst wieder gegen 5 Uhr am Morgen endet. Zumal dann ab 11 Uhr bereits wieder die ersten Spieler an den Tischen stehen.

55 Jahre alt ist das Neujahrsturnier und ist damit das zweitälteste in Hessen.

100Euro Siegprämie winken den Gewinnern der B- und C1-Klasse. Je 75 Euro gewinnen die jeweiligen zweiten, 50 Euro die dritten. Etwas niedriger liegen die Prämien der C2- sowie der beiden D-Klassen.

Zeitplan

Neujahrsturnier in Hoof

Freitag: 19 Uhr: D1-Klasse (bis QTTR 1600). 19.30 Uhr: C1-Klasse (bis 1800)

Samstag: 11 Uhr: C2-Klasse (bis 1700). 12 Uhr: D2-Klasse (bis 1400). 14 Uhr: B-Klasse (bis 2000)

Sonntag: 10 Uhr: B-Schüler weiblich/männlich (bis 2700). 10.30 Uhr: A-Schüler weiblich/männlich (bis 2700). 11 Uhr: Jugend weiblich/männlich (bis 2700)

Von Wolfgang Bauscher