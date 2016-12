Lüdersdorf atmet auf nach 9:4-Sieg

+ Wieder einmal Punktegarant für den TTC Lüdersdorf: Nikolas Schade. Foto: Walger

Lüdersdorf. Die Tischtennis-Herren des TTC Lüdersdorf sind mit einem deutlichen Auswärtssieg aus dem Marburger Land zurückgekehrt.

In der Verbandsliga gewannen sie beim TTC Anzefahr mit 9:4 und schoben sich auf den sechsten Tabellenplatz vor.

Nach den Doppeln führten die Lüdersdorfer 2:1. Zwar mussten Nikolas Schade und Tobias Mangold hart kämpfen, bis sie ihre Gegner nach fünf Sätzen niedergerungen hatten, aber Patrick Börner/Patrick Weix siegten überlegen. In den Einzeln bauten Nikolas Schade, Tobias Mangold und Patrick Börner den Vorsprung der Gäste schnell auf 5:1 aus. Nur Börner hatte mit Michael Kaczmarek einige Schwierigkeiten, bis er den Anzefahrer im Entscheidungssatz besiegt hatte.

Anschließend unterlag Giuseppe Palermo dem Routinier Helmut Weitzel, doch Patrick Weix, Nils Rüger und erneut Nikolas Schade erhöhten auf 8:2. Die Gastgeber bäumten sich noch einmal auf - Reiner Esswein war über Tobias Mangold und Michael Kaczmarek über Giuseppe Palermo erfolgreich. Schließlich machte der zuverlässige Patrick Börner den Sack zu und schlug Weitzel zum 9:4 glatt in drei Sätzen.

Mit dem hervorragenden Vorrundenabschluss und dem Platz im Mittelfeld der Tabelle hatten sicher nur Optimisten gerechnet. Dass sich der Verbandsliganeuling aus der Abstiegszone absetzen konnte, verdankt er in erster Linie seinen starken Doppeln. Schade/Mangold (9:3 Siege) kamen in der Rangliste der besten Doppel auf den zweiten Rang, und Weix/Börner (7:1) überquerten an vierter Stelle die Ziellinie.

Die beiden Paare sorgten dafür, dass die Lüdersdorfer bis auf eine Ausnahme in jedem Spiel mindestens 2:1 führten. Im Einzel ragten Nikolas Schade im vorderen Paarkreuz mit 10:6 Siegen und Patrick Börner mit 8:5 im mittleren Paarkreuz aus einer gleichmäßig gut besetzten Mannschaft heraus. (red)